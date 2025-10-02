Les Milwaukee Bucks, la grande preview de la saison 2025-26

La saison NBA commence le 21 octobre prochain, et qui dit début de la saison NBA dit forcément 30 previews en 30 jours. Comme chaque année, on passe au crible toutes les équipes de la Grande Ligue : marché de l’été, effectif, projections et bien sûr pronostic, bref on ne change pas une formule qui marche. Au menu aujourd’hui ? La présentation des Milwaukee Bucks.

Ce qu’il s’est passé la saison dernière

48 victoires, 34 défaites : un score correct sur le papier, mais une désillusion dans l’âme. Les Bucks démarrent la saison par un calamiteux 2-8, puis tentent de reprendre pied avec Giannis Antetokounmpo en mode warrior et un Damian Lillard qui commence à trouver ses marques.

Le trophée de la NBA Cup face au Thunder sera l’un des seuls moments d’allégresse, mais l’ensemble reste fade. Doc Rivers n’apporte pas la solution, Khris Middleton est tradé, et Lillard, déjà fragilisé par une thrombose veineuse, se rompt le tendon d’Achille en Playoffs. Élimination 4-1 face à Indiana, embrouille entre Giannis et le père de Tyrese Haliburton à la fin : on a l’impression d’assister à la fin d’un cycle plutôt qu’au début d’un renouveau.

Et cet été, on a plus maté le feuilleton « Giannis va où ? » que le scénario « Giannis ramène un (nouveau) titre à Milwaukee ».

Le marché de l’été

Ils partent : Damian Lillard, Brook Lopez, Pat Connaughton, Stanley Umude

Damian Lillard, Brook Lopez, Pat Connaughton, Stanley Umude Ils prolongent : Bobby Portis, Kevin Porter Jr, Gary Trent Jr, Taurean Prince, Jericho Sims, Ryan Rollins

Bobby Portis, Kevin Porter Jr, Gary Trent Jr, Taurean Prince, Jericho Sims, Ryan Rollins Ils arrivent : Myles Turner, Amir Coffey, Cole Anthony, Gary Harris, Thanasis Antetokounmpo

L’été a été chaud dans le Wisconsin. Lillard out, Brook Lopez out, Pat Connaughton out, bref la vieille garde dégage. À la place, Myles Turner débarque pour repeindre la raquette en mode ciment armé catapultage longue distance, Cole Anthony vient mettre un peu de dynamite en sortie de banc, et Gary Harris/Amir Coffey posent leurs valises pour gratter des minutes.

Thanasis Antetokounmpo ? Toujours là, évidemment, bodyguard officiel du frangin. Côté prolongations, Bobby Portis continue de hurler, Kevin Porter Jr et Gary Trent Jr restent pour planter, pendant que Taurean Prince, Jericho Sims et Ryan Rollins font le nombre. Un mercato qui sent plus le bricolage sous pression que le plan millimétré, mais avec Giannis encore au centre du projet, Jon Horst (GM) cherche à éviter le crash test.

L’effectif 2025-26 des Bucks

Meneurs : Kevin Porter Jr, Cole Anthony, Ryan Rollins, Jamaree Bouyea

Arrières : Gary Trent Jr , A.J. Green, Andre Jackson

Ailiers : Kyle Kuzma, Taurean Prince, Amir Coffey

Ailiers-forts : Giannis Antetokounmpo, Thanasis Antetokounmpo, Tyler Smith, Chris Livingston

Thanasis Antetokounmpo, Pivots : Myles Turner, Bobby Portis, Jericho Sims

En gras les starters pressentis, selon les fameuses sources proches du dossier.

Damian Lillard n’est plus là, et c’est KPJ qui récupère le volant de la bagnole. On serre les fesses, mais au moins ça promet du spectacle. Kyle Kuzma fait du Kuzma, traduisez par « 20 points à l’arrachée ou 2/14 au tir », tandis que Trent Jr garde son strapontin pour bombarder de loin. À l’intérieur, Giannis est toujours l’alpha et l’oméga, et Myles Turner débarque pour prendre le rôle de Brook Lopez.

Milwaukee Myles. pic.twitter.com/GiJWhnQ9Gp

— Milwaukee Bucks (@Bucks) September 29, 2025

Derrière, on retrouve le Bobby Portis Show pour gueuler sur tout ce qui bouge et se prendre des techniques, Cole Anthony censé transformer la second unit en feu d’artifice, et un tas de jeunes (Tyler Smith, Chris Livingston, A.J. Green, Jericho Sims) qui devront prouver qu’ils sont autre chose que des noms jetés dans une rotation pour faire joli. Sur le papier, ça peut tenir la route. Dans les faits, ça ressemble plus à un puzzle bancal collé à la super glue. Giannis veut gagner, mais avec ce roster, il risque surtout de gagner en migraines.

Une petite vidéo en passant ?

TTFL : les joueurs des Bucks à suivre

Giannis Antetokounmpo (et Myles Turner ?)

Giannis Antetokounmpo reste l’arme nucléaire de Milwaukee et la valeur sûre de la TTFL. Peu importe l’adversaire, le contexte ou la fatigue, le Greek Freak envoie toujours des stats lunaires. Ses 30-15-7 sont devenus la norme, et tant qu’il tient debout, il est quasiment impossible de se tromper en misant sur lui.

Myles Turner, lui, c’est le pari qui peut te faire briller en Exotic Ligue. Le pivot est capable de poser un 18-12 avec 5 ou 6 contres et d’exploser ton tableau de scores, mais il peut aussi disparaître en mode 7 points, 5 rebonds et 5 fautes idiotes. Le genre de joueur qui transforme ta TTFL en jackpot ou en migraine.

En résumé : Giannis pour la sécurité, Turner pour le frisson.

Qu’attendre des Bucks cette saison ?

Pas de révolution au pays du cheddar, mais un effectif rafistolé pour tenter de rester dans le train de l’Est. Les noms claquent encore un peu, l’envie est sûrement là, mais difficile d’imaginer Milwaukee redevenir l’ogre qui faisait trembler la conférence il y a trois ans.

Giannis Antetokounmpo est toujours le cyborg préféré de la Ligue, capable de mettre 35 points et 15 rebonds en claquettes-chaussettes. L’arrivée de Myles Turner apporte un pivot qui sait protéger son cercle et sanctionner de loin, une upgrade évidente par rapport à un Brook Lopez vieillissant. Cole Anthony doit dynamiter la mène, Kyle Kuzma arrive pour ajouter du scoring (et quelques tenues qui feront parler plus que ses perfs), et Gary Trent Jr a le strapontin parfait pour allumer derrière l’arc. Sur le papier, ça semble un peu plus équilibré que la saison dernière.

Mais le papier ne joue pas. Le vrai défi sera de transformer ce patchwork en équipe cohérente. Kevin Porter Jr doit prouver qu’il peut tenir un rôle majeur sans se saborder, Kuzma devra se montrer régulier (bonne chance), et Cole Anthony devra encaisser les minutes sans partir en freestyle total. Le banc est correct mais pas transcendant, et Doc Rivers n’a jamais été le coach des miracles.

Bref, Milwaukee peut toujours compter sur un Giannis en mode bulldozer et sur un Turner qui devrait stabiliser la défense. Mais l’alchimie reste une immense inconnue, et dans une Conférence Est où Cleveland et New York jouent déjà dans une autre cour, les Daims devront s’accrocher s’ils veulent compléter ce trio en tête de l’Est.

Le pronostic du rédacteur : 46 victoires – 36 défaites, top 6 assuré, mais pas assez d’arguments pour effrayer les vrais contenders.

Quelques liens utiles