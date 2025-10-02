Les 10 bonnes raisons de suivre les Milwaukee Bucks en 2025-26

Nouvelle saison NBA est synonyme de nouveau tour d’horizon des franchises au cours des 30 previews en 30 jours. Même si certaines équipes sont, sur le papier, plus attendues que d’autres, toutes ont des raisons d’être suivies cette année. On enchaîne avec les Bucks, et cette rubrique risque de prendre un accent grec.

#1 : La saison tonitruante de Giannis Antetokounmpo

Jamais, depuis qu’il s’est révélé parmi les meilleurs joueurs de NBA, Giannis Antetokounmpo n’a été, sur le papier, aussi mal entouré. Le Grec n’a aucun All-Star à ses côtés et tous les ballons passeront dans ses mains la saison prochaine. Si cette situation le motive plus qu’elle ne le désespère, il pourrait bien livrer la ligne statistique la plus sale de sa carrière. Et s’il livre la ligne statistique la plus sale de sa carrière, il réalisera une des meilleures saisons individuelles de tous les temps, tout simplement. Vous êtes prêts ? Pas nous.

#2 : L’adaptation de Myles Turner

Son nouveau lieutenant est également dans la raquette et sort de Finales NBA. Myles Turner a changé de maillot pour la première fois de sa carrière et rejoint Giannis Antetokounmpo avec l’ambition de former la meilleure raquette de la Conférence Est. Les Milwaukee Bucks croient énormément en lui puisqu’ils ont décidé de couper Damian Lillard pour l’attirer dans le Wisconsin.

Un pivot capable de s’écarter et de défendre l’arceau, ça rappellera Brook Lopez aux fans des Daims, mais Myles Turner pourrait bien avoir encore largement plus d’impact.

#3 : Les nouveaux systèmes de Doc Rivers et Darvin Ham (mdr)

Darvin Ham, le premier assistant de Doc Rivers était à l’EuroBasket et a eu cette déclaration lunaire en regardant jouer la Grèce de Giannis Antetokounmpo : « Le jeu est plus collectif, il y a plus de systèmes. » L’ancien coach des Los Angeles Lakers a simplement admis, sans vraiment le vouloir, qu’il ne faisait pas de l’excellent boulot. Espérons qu’il se soit suffisamment inspiré de Vassilis Spanoulis et que des solutions collectives soient construites autour du double MVP.

Darvin Ham says the Greek national team runs more sets than the Bucks, and Giannis has to play more of a Superman role with Milwaukee

(🎥 @BasketNews_com )

pic.twitter.com/uKJMcD9OOv

— NBACentral (@TheDunkCentral) August 28, 2025

#4 : La campagne 6MOY de Bobby Portis

C’est encore à l’intérieur que ça se passe. Depuis son arrivée dans le Wisconsin, Bobby Portis a toujours tourné à plus de 11 points et 7 rebonds en moins de 30 minutes de jeu. Il est même monté à près de 15 points et 10 rebonds certaines saisons. Des statistiques qui en font l’un des remplaçants les plus efficaces de la Ligue et qui lui ont permis de monter deux fois sur le podium de la course au 6e homme de l’année.

Avec les arrivées de Kyle Kuzma et plus récemment Myles Turner, son rôle pourrait diminuer, mais la force des Bucks est tellement concentrée dans la raquette qu’il pourrait bien avoir des minutes avec deux autres intérieurs et s’illustrer dans d’autres registres. Transféré à la Trade Deadline ou dans la course à un award individuel, il n’y aura peut-être pas de juste milieu pour Bobby cette saison.

#5 : La « bataille » sur le back-court

Le gros point faible des Bucks sur le papier, mais qui dit point faible dit espace pour s’imposer. Les deux titulaires de Milwaukee en début d’année seront sûrement Kevin Porter Jr et Gary Trent Jr. Deux joueurs avec du talent, mais qui pourraient facilement être dépassés.

Ryan Rollins, Gary Harris, AJ Green, Cole Anthony ou encore Andre Jackson Jr, tous ont une chance de s’imposer et de rentrer dans la line-up titulaire d’une équipe compétitive. Alors qui tirera son épingle du jeu et sera dans le cinq en fin de saison ?

#6 : Les célébrations de Thanasis Antetokounmpo

Le grand frère du propriétaire de la franchise n’était pas là la saison dernière puisqu’il soignait sa blessure au tendon d’Achille. Et si son nombre de minutes pourrait bien être le même cette année, l’avoir sur le banc est très important pour Giannis, ce que Jeff Teague avait longuement expliqué dans son podcast.

Et pour les spectateurs, voir Thanasis Antetokounmpo s’exciter sur le banc de touche de Milwaukee fait entièrement parti du spectacle Bucks. Avec lui, tout tournera un petit peu plus rond dans le Wisconsin.

I’m back. pic.twitter.com/2L4VrngACi

— T. Antetokounmpo (@Thanasis_ante43) August 31, 2025

#7 : Kyle Kuzma, nouveau look pour une nouvelle brique

Kyle Kuzma est désormais rasé de près et le message indiqué par une nouvelle coupe de cheveux est souvent le même : il est temps d’ouvrir une nouvelle page de son histoire. L’arrivée du Kuz’ à Milwaukee la saison dernière a été assez catastrophique et il fait désormais partie d’une des raquettes les plus fortes de toute la NBA. Ainsi, pour retrouver une bonne cote il va falloir montrer complètement autre chose cette saison. Sinon, il pourrait bien terminer comme ses cheveux, coupé.

Kyle Kuzma, c’est bien lui !

(📸 @ScottGrodsky) pic.twitter.com/9emalp4QMu

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 29, 2025

#8 : Les retours de Khris Middleton et Brook Lopez au Fiserv Forum

Le hasard du calendrier a fait que le premier match de Khris Middleton à Washington était contre Milwaukee. Mais depuis son transfert, l’ailier n’est pas encore revenu au Fiserv Forum et cet événement probablement émouvant aura lieu en tout début de saison, le 23 octobre. À ne surtout pas manquer.

Pour le retour de Brook Lopez, autre membre important des Bucks ces dernières années, il faudra être plus patient. Rendez-vous le 29 mars 2026.

#9 : Les matchs contre les Indiana Pacers

Lors des deux dernières saisons, les Milwaukee Bucks ont été éliminés au premier tour des Playoffs par les Indiana Pacers. Alors forcément, Giannis Antetokounmpo et ses coéquipiers auront le couteau entre les dents au moment du coup d’envoi. Surtout depuis cette soirée de décembre 2023 où le Grec avait reproché aux hommes de Rick Carlisle de ne pas lui donner le ballon du match après ses 64 points.

LEAKED Audio Of Pacers Refusing To Give Giannis Antetokounmpo The “Game Ball”👀:

“You want the ball? You’re not getting that ball”

Then, Giannis gets heated at Tyrese Haliburton and yells at him: “Go get the f*cking ball! You need to go get it” pic.twitter.com/e9XAQzNZVl

— LegendZ (@legendz_prod) December 14, 2023

Une bonne raison de marquer encore plus de paniers ?

#10 : Les rumeurs de trades (inévitables ?) de Giannis Antetokounmpo

Dès le Media Day, Giannis Antetokounmpo a déclaré vouloir jouer dans une équipe qui joue le titre. Il a également dit « ne pas se souvenir » d’une réunion avec sa direction où, il aurait répété son engagement, alors forcément les rumeurs reviennent.

Giannis Antetokounmpo parle de son avenir :

« C’est ce que je répète depuis le début de ma carrière. Je veux faire partie d’une équipe qui me permette et me donne une chance de remporter un championnat… cela ne changera jamais. Je veux être parmi les meilleurs. »

« C’est rendre…

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 29, 2025

Surtout que l’équipe construite autour de lui cette saison ne semble pas taillée pour les plus hautes sphères de la Conférence Est, alors que cette dernière est plus faible que jamais. Un démarrage moyen, un Grec qui manque une dizaine de matchs, et les Bucks pourraient rapidement être dans le ventre mou. Alors si un joueur est attendu en amont de la prochaine Trade Deadline… c’est bien lui.