Combien gagnent les joueurs des Milwaukee Bucks pour la saison 2025-26 ? Retrouvez ci-dessous la liste complète des contrats garantis et non garantis, ainsi que les différentes options en lien avec la free agency pour les Milwaukee Bucks. Avec 18 joueurs sous contrat et 3 contrats two-way, les Milwaukee Bucks présentent une masse salariale totale de 151 515 520 dollars pour la saison NBA 2025-26, dominée par Giannis Antetokounmpo. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Analyse rapide de la masse salariale des Milwaukee Bucks pour la saison NBA 2025-26

Masse salariale totale : 151 515 520 dollars

151 515 520 dollars Position par rapport au Salary Cap (154 467 000 dollars pour la saison 2025-26 ) : 19 435 288 dollars au-dessus du salary cap

(154 467 000 dollars pour la saison 2025-26 ) 19 435 288 dollars au-dessus du salary cap Position par rapport au Premier Apron (195 945 000 dollars) : 44 429 480 dollars au-dessous du premier apron

(195 945 000 dollars) 44 429 480 dollars au-dessous du premier apron Position par rapport au Second Apron (207 924 000 dollars) : 56 408 480 dollars au-dessous du second apron

(207 924 000 dollars) 56 408 480 dollars au-dessous du second apron Joueur le mieux payé : Giannis Antetokounmpo (54 126 450 dollars)

Giannis Antetokounmpo (54 126 450 dollars) Contrats non garantis cette saison : 4 joueurs

4 joueurs Player Options à la fin de la saison 2025-26 : 5 joueurs

5 joueurs Team Options à la fin de la saison 2025-26 : 0 joueur

0 joueur RFA à la fin de la saison 2025-26 : 5 joueurs

5 joueurs UFA à la fin de la saison 2025-26 : 4 joueurs

Tableau complet des salaires des joueurs des Milwaukee Bucks

Données en date du 18/09/2025.

Légende :

Ce qu’il faut retenir des contrats aux Milwaukee Bucks

Chez les Bucks, la hiérarchie est limpide : Giannis Antetokounmpo (54 M$) écrase la masse salariale, bien épaulé par Myles Turner (25 M$) et – lol – Kyle Kuzma (22 M$), tandis que Bobby Portis (13 M$) reste l’un des meilleurs rapports qualité/prix du roster. Autour, on retrouve un étage de role players (Gary Trent Jr., Gary Harris, Taurean Prince, Cole Anthony…) aux contrats courts ou modulables, avec pas mal de player options et de deals non garantis qui laissent de la flexibilité au front office. Les jeunes (Tyler Smith, Chris Livingston) et les two-way (Sears, Bouyea, Pete Nance) offrent de la profondeur bon marché, même si leur impact reste à prouver. Financièrement, Milwaukee est au-dessus du cap mais largement sous les deux aprons, donc encore capable de bouger si besoin. Sportivement, c’est un groupe calibré Playoffs à l’Est : défense du cercle béton avec le duo Giannis–Turner, Kuzma pour la polyvalence, Portis en joker, et un backcourt à clarifier (Trent Jr./Porter Jr./Cole Anthony). Bref, un roster cher mais cohérent avec l’ambition de jouer très haut, et suffisamment modulable pour ne pas rester coincé si le plan devait dérailler.

Rappel sur les types de contrats NBA

