C’est le retour du classique ! La série préférée de ton Youtubeur préféré, la meilleure manière de démarrer une saison NBA, les légendaires 30 Previews en 30 Jours ! Un mois à fond la caisse pour disséquer chaque franchise une par une, dans la joie, la bonne humeur et les punchlines. Silence, moteur, on tourne, et bonne saison à tous !

Elle est bizarre cette équipe de Milwaukee. Giannis Antetokounmpo en immense superstar, et partout autour un ensemble homogène blindé de joueurs middle. Mieux que nul mais bien moins cool que très bien, ça c’est de la phrase de journaliste dans diplôme. Myles Turner et Cole Anthony sont arrivés, Brook Lopez n’est plus là, Kyle Kuzma nous fait bien marrer, Damian Lillard ne s’est pas éternisé et Doc Rivers est toujours là. Que prédire pour ces Bucks 2025-26 ? Probablement un rank entre 3 et 6 à l’Est mais peuvent-ils seulement faire mieux ? On en parle, envoyez la preview !