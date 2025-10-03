Combien gagnent les joueurs des Memphis Grizzlies pour la saison 2025-26 ? Retrouvez ci-dessous la liste complète des contrats garantis et non garantis, ainsi que les différentes options en lien avec la free agency pour les Memphis Grizzlies. Avec 17 joueurs sous contrat et 3 contrats two-way, les Memphis Grizzlies présentent une masse salariale totale de 167 508 454 dollars pour la saison NBA 2025-26, dominée par Ja Morant. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Analyse rapide de la masse salariale des Memphis Grizzlies pour la saison NBA 2025-26

Masse salariale totale : 167 508 454 dollars

167 508 454 dollars Position par rapport au Salary Cap (154 467 000 dollars pour la saison 2025-26 ) : 16 860 315 dollars au-dessus du salary cap

(154 467 000 dollars pour la saison 2025-26 ) 16 860 315 dollars au-dessus du salary cap Position par rapport au Premier Apron (195 945 000 dollars) : 28 436 546 dollars au-dessous du premier apron

(195 945 000 dollars) 28 436 546 dollars au-dessous du premier apron Position par rapport au Second Apron (207 924 000 dollars) : 40 415 546 dollars au-dessous du second apron

(207 924 000 dollars) 40 415 546 dollars au-dessous du second apron Joueur le mieux payé : Ja Morant (39 446 090 dollars)

Ja Morant (39 446 090 dollars) Contrats non garantis cette saison : 2 joueurs

2 joueurs Player Options à la fin de la saison 2025-26 : 1 joueur

1 joueur Team Options à la fin de la saison 2025-26 : 3 joueurs

3 joueurs RFA à la fin de la saison 2025-26 : 4 joueurs

4 joueurs UFA à la fin de la saison 2025-26 : 1 joueur

Tableau complet des salaires des joueurs des Memphis Grizzlies

Données en date du 18/09/2025.

Légende :

Ce qu’il faut retenir des contrats aux Memphis Grizzlies

Memphis reste construit autour du duo Ja Morant (39,4 M$) – Jaren Jackson Jr. (nouveau très gros deal qui grimpe vite), mais la question n°1 demeure la disponibilité : investir autant n’a de sens que si les deux leaders enchaînent enfin les mois sans pépin. Le trade de Desmond Bane contre Kentavious Caldwell-Pope apporte un vrai vétéran 3-and-D mais ressemble davantage à un mouvement de stabilisation qu’à un coup d’accélérateur. Autour, Santi Aldama a sécurisé un bon contrat milieu d’échelle, Brandon Clarke revient solidement payé, et la « grosse » signature estivale Ty Jerome doit justifier son ticket par du playmaking/shoot régulier. Les valeurs « contrat cadeau » sont bien identifiées : G.G. Jackson, Scotty Pippen Jr., Jaylen Wells, pendant que le rookie Zach Edey (et le jeune Cedric Coward) devront montrer qu’ils peuvent tenir des minutes utiles à coût mini. Financièrement, la masse salariale est au-dessus du cap mais avec de l’air sous les aprons, et plusieurs team options/PO qui préservent un peu de flexibilité. Direction sportive : viser le play-in (voire mieux) si la santé suit et si le tir extérieur remonte, sinon la saison peut vite ressembler à une transition coûteuse.

Rappel sur les types de contrats NBA

