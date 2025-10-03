Le 03 oct. 2025 à 14:48 par Nicolas Meichel

La présaison NBA est officiellement lancée et ce vendredi, en plein milieu de la journée, on a eu droit à une opposition entre les New Orleans Pelicans et le Melbourne United en Australie. L’occasion de voir si Zion Williamson est effectivement en forme. Spoiler : c’est le cas.

On l’avait aperçu hyper fit au Media Day, mais on attendait de voir ce que ça allait donner sur le parquet. On n’a pas été déçus.

Certes ce n’était pas l’adversaire du siècle en face mais Zion a compilé tranquillement 15 points, 2 rebonds, 5 passes et 2 interceptions en 16 petites minutes, à 5/8 au tir et 5/7 aux lancers-francs. Plutôt efficace le bonhomme. Efficace et impactant aussi puisqu’il a terminé avec le meilleur +/- de la rencontre : +10 au final, soit l’écart entre les Pels et Melbourne (107-97).

Tout ça, avec des jolis highlights sponsorisés par Zion. Checkez un peu :

Zion muscles his way to the cup for the and-1!

📺 NBA Melbourne Series on NBA TV pic.twitter.com/Nr8QwXpW8M

— NBA (@NBA) October 3, 2025

Je crois que Zion est en forme.pic.twitter.com/GPgjOQ4YeM

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 3, 2025

Zion fights his way through traffic for 2!

He’s got 15 PTS in Game 1 of the Melbourne Series on NBA TV 👀 pic.twitter.com/Gk49Mq0kPD

— NBA (@NBA) October 3, 2025

ANOTHER ZION BUCKET.

He goes coast-to-coast to beat the first-half buzzer!

📺 NBA Melbourne Series on NBA TV pic.twitter.com/R6xZAeaAvS

— NBA (@NBA) October 3, 2025

Aux côtés d’un Trey Murphy également en jambes (18 points), Zion Williamson a régalé à tel point que le public australien a scandé des « On veut Zion ! On veut Zion ! » en fin de match.

Les fans de Melbourne devront patienter deux jours avant de pouvoir revoir Zion, mais ce dernier annonce déjà la couleur.