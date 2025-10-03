LeBron James va avoir 41 ans dans quelques mois et est sur le point d’entamer sa 23e saison NBA. On ne sait toujours pas quand il va s’arrêter, mais le King assure qu’il n’a rien perdu de son amour pour le basket et l’entraînement.

LeBron James va-t-il prendre sa retraite en 2026 ou prolongera-t-il encore un peu sa légendaire carrière ?

C’est la grande question qui entoure la saison NBA à venir. Certains indices peuvent laisser penser que James raccrochera dans un an et qu’une grosse annonce est imminente, mais les récentes déclarations de BronBron vont dans le sens inverse.

Lors d’une interview avec le GOAT du skate Tony Hawk (via UNINTERRUPTED), le King annonce qu’il n’est toujours pas usé par ses 22 années dans la Grande Ligue.

« J’adore toujours m’entraîner. J’adore être sur le terrain, sentir la balle, regarder le ballon flotter dans les airs et traverser le filet, entendre le son de la balle qui rebondit, le bruit des chaussures sur le parquet. J’ai toujours le même sentiment que quand j’ai commencé le basket, puis quand je jouais au collège ou au lycée. J’ai toujours certaines des mêmes émotions que j’avais en étant rookie, quand j’ai été drafté. Je me lève tôt le matin, je fais mon sac, je prépare tout ce qu’il faut pour mon workout. Et quand j’arrive sur le terrain, ça reste un super sentiment. »

Certes, physiquement LeBron est sur la « pente descendante », mais mentalement il reste frais. Et tant qu’il aura la motivation de se préparer jour après jour pour pouvoir donner le meilleur une fois sur le parquet, il continuera de jouer.

La retraite attendra…

LeBron James does not sound like a player considering retirement 🤔

“It still feels like the first time I picked up a ball. It still feels like the first time I stepped inside a middle school gym and then a high school gym as a freshman.”

(Via @uninterrupted) pic.twitter.com/EsyWga41ob

— Fullcourtpass (@Fullcourtpass) October 2, 2025