WNBA : les Aces prennent le Game 1 des Finales face au Mercury (89-86)

Las Vegas prend l’avantage ! Les Aces se sont imposées face au Mercury dans le Game 1 des Finales (89-86). A’Ja Wilson, bien accompagné par Dana Evans (21 points en sortie de banc), a pris l’avantage et frappe en premier dans la course à la bague.

À la mi-temps, le Phoenix Mercury avait des raisons d’y croire en menant de cinq points face aux Las Vegas Aces, mais les coéquipières d’Aja Wilson ont accéléré le rythme et ont remporté le premier match de ces Finales WNBA (89-86). Le troisième titre en quatre ans est plus que jamais envisageable pour la franchise de la Sin City.

Dana Evans s’est imposée comme le facteur X de ce premier match. Avec 21 points en 25 minutes et un magnifique 5/6 derrière la ligne à 3-points, la remplaçante de Vegas a causé bien des problèmes à Monique Akoa Makani et ses coéquipières. Dans les 12 dernières minutes du match, les joueuses de Becky Hammon ont fait la différence (22-15) pour arracher la première manche de ces Finales.

The LAS VEGAS ACES DEFEND HOME COURT AND TAKE GAME 1 OF THE WNBA FINALS 😤

Dana Evans had 21 OFF THE BENCH to lead the Aces to the win 👏 pic.twitter.com/DcDkY9cCc9

— ESPN (@espn) October 4, 2025

A’Ja Wilson a assumé son statut. La MVP de la saison régulière a posé son double-double (21 points et 10 rebonds) et est plus proche que jamais proche d’une troisième bague. Elle n’est plus qu’à trois victoires d’être incontestablement considérée comme la grande dame de la saison.

A’ja Wilson in Game 1:

21 PTS

10 REB

5 AST

2 BLK

Joins Elena Delle Donne and Lisa Leslie as the only players with those numbers in a Finals game. pic.twitter.com/6Jpx28buFF

— StatMuse (@statmuse) October 4, 2025

Le Game 2 aura lieu dès ce dimanche, toujours à Las Vegas. Alyssa Thomas, Satou Sabally et Kahleah Cooper essaieront de se rattraper pour relancer cette série et tenter d’égaliser avant de, potentiellement, faire la différence dans l’Arizona.