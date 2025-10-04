Présaison NBA : sans Luka Doncic ni LeBron James, les Lakers corrigés par les Suns (81-103)

C’était la première étape de la pré-rentrée des joueurs de Phoenix et de Los Angeles. Une rencontre amicale pour remettre les jambes en marche dans un contexte un peu compétitif. Il n’y a pas eu trop de match entre Suns et Lakers, avec un Devin Booker concerné et des Angelinos très brouillons.

1 point, 8 rebonds, 1 passe, 2 contres à 0/2 au tir pour Deandre Ayton. Faut-il déjà s’inquiéter ? JJ Redick est-il déjà en danger ? Les Lakers à l’aube d’une saison ratée ? Non, on ne se laissera pas tenter par la discussion du niveau d’un plateau TV football. Désolé les gars, mais ce Suns – Lakers n’a aucune valeur sportive autre que celle d’avoir pu faire un peu courir tout le monde. D’autant plus que les Suns, au coeur de cette rencontre organisée dans la Coachella Valley, n’ont pas été dérangés au score de la soirée après avoir directement pris une avance confortable à l’entame.

Jaxson Hayes n’a mis qu’un panier dans le jeu cette nuit, en présaison face aux Suns.

LeBron James, toujours dérangé par une petite lésion nerveuse, n’a pas joué. Du côté de Luka Doncic, le retour au jeu est prévu un peu plus tard dans le mois, pour bien finir de se préparer après un été chargé à l’EuroBasket. Sans le duo maître, les Lakers s’en sont remis à Austin Reaves comme responsable offensif. Il termine avec 20 points, 3 rebonds et 2 passes à 6/11 au tir.

Du reste des Angelinos ? Pas grand chose à signaler hormis la première timide sous le maillot pourpre et or de Deandre Ayton. Le pivot s’est expliqué après la rencontre en insistant sur le fait qu’il souhaite d’abord défendre dur avant d’être une menace offensive. On ne peut que valider le propos, sur le principe.

Bronny James a lui joué 23 minutes pour 8 points à 1/12 au tir, et c’est à peu près tout ce qu’il faut retenir pour les Lakers. Côté Suns, Devin Booker a déjà pris les responsabilités en collant 24 points à 8/19 au tir, assortis de 7 passes et 2 rebonds. On vous pose les highlights ici, car c’est de la pré-saison et qu’on aura oublié ce match dans 3 jours.