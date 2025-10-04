C’est le retour du classique ! La série préférée de ton Youtubeur préféré, la meilleure manière de démarrer une saison NBA, les légendaires 30 Previews en 30 Jours ! Un mois à fond la caisse pour disséquer chaque franchise une par une, dans la joie, la bonne humeur et les punchlines. Silence, moteur, on tourne, et bonne saison à tous !

L’an passé les Pistons sont sortis des bas-fonds pour la première fois depuis qu’Eminem est père, et on s’est même pris au jeu de redevenir fan de cette équipe de bad boys à l’ancienne. Cade Cunningham en leader, Ausar Thompson, Jalen Duren et Ron Holland en très jeunes lieutenants, et un mood de guerrier de retour dans le Michigan, c’est tellement Detroit c’est tellement Conférence Est on adore ça. Cette saison sera néanmoins la plus dure, celle où il faudra rester au niveau atteint l’année dernière. Est-ce qu’on y croit ? Bien sûr. Est-ce qu’on en parle juste ci-dessous ? Évidams.