Combien gagnent les joueurs des Detroit Pistons pour la saison 2025-26 ? Retrouvez ci-dessous la liste complète des contrats garantis et non garantis, ainsi que les différentes options en lien avec la free agency pour les Detroit Pistons. Avec 14 joueurs sous contrat et 3 contrats two-way, les Detroit Pistons présentent une masse salariale totale de 167 314 822 dollars pour la saison NBA 2025-26, dominée par Cade Cunningham. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Analyse rapide de la masse salariale des Detroit Pistons pour la saison NBA 2025-26

Masse salariale totale : 167 314 822 dollars

167 314 822 dollars Position par rapport au Salary Cap (154 467 000 dollars pour la saison 2025-26 ) : 19 289 660 dollars au-dessus du salary cap

(154 467 000 dollars pour la saison 2025-26 ) 19 289 660 dollars au-dessus du salary cap Position par rapport au Premier Apron (195 945 000 dollars) : 28 630 178 dollars au-dessous du premier apron

(195 945 000 dollars) 28 630 178 dollars au-dessous du premier apron Position par rapport au Second Apron (207 924 000 dollars) : 40 609 178 dollars au-dessous du second apron

(207 924 000 dollars) 40 609 178 dollars au-dessous du second apron Joueur le mieux payé : Cade Cunningham (46 394 100 dollars)

Cade Cunningham (46 394 100 dollars) Contrats non garantis cette saison : 1 joueur

1 joueur Player Options à la fin de la saison 2025-26 : 0 joueur

0 joueur Team Options à la fin de la saison 2025-26 : 3 joueurs

3 joueurs RFA à la fin de la saison 2025-26 : 5 joueurs

5 joueurs UFA à la fin de la saison 2025-26 : 2 joueurs

Tableau complet des salaires des joueurs des Detroit Pistons

Données en date du 18/09/2025.

Légende :

Ce qu’il faut retenir des contrats aux Detroit Pistons

À Detroit, la masse salariale est globalement maîtrisée autour du gros contrat de Cade Cunningham (46 M$), véritable visage de la franchise. Tobias Harris pèse encore plus de 26 M$ mais sera libre en 2026, et Duncan Robinson reste un poids certain avec plus de 15 M$ annuels jusqu’en 2028 mais avec les différentes augmentations prévisibles du cap, ça passe. Derrière, c’est le jackpot avec les contrats rookies : Jaden Ivey, Ausar Thompson, Jalen Duren et Ron Holland offrent un rapport qualité/prix idéal pour développer un groupe qui vise plus haut qu’une simple apparition au premier tour des Playoffs. Mais attention, Ivey et Duren vont bientôt coûter bien plus cher. L’autre feuilleton, c’est Malik Beasley : pilier surprise de la campagne 2024-25, ses ennuis judiciaires ont freiné une prolongation, mais blanchi et très convoité, il pourrait décrocher environ 42 M$ sur 3 ans. Bref, les Pistons ont enfin une ossature cohérente : une star (Cade), des jeunes à fort potentiel, quelques vétérans pour encadrer… et une marge de manœuvre financière correcte pour continuer à progresser à l’Est.

Rappel sur les types de contrats NBA

Retrouvez plus de termes et de détails dans notre lexique.