Huit matchs avaient lieu cette nuit en NBA, avec des Playoffs (et la Lottery) qui se rapprochent. On vous résume tout ça, c’était pas fou jusqu’à l’arrivée de Kevin Durant et Devin Booker.

Les résultats de la nuit

Ce qu’il faut retenir

Un joli double-double pour Rudy Gobert (16 points et 16 rebonds), 16 points également pour Alex Sarr, une bonne prod pour Guerschon Yabusele avec les Sixers et une tête passée par Rayan Rupert en G League.

Le highlight de la nuit

DEVIN BOOKER WINS IT FOR PHOENIX IN THE FINAL SECONDS 🚨🚨

TEXTBOOK STEPBACK MID-RANGE BUCKET!! pic.twitter.com/5fR0rNult2

