Il y avait quatre Français cette nuit sur les parquets de NBA. Gros double-double pour Rudy Gobert, et pour les autres c’est pas mal non plus. On fait le point !

Résultats de la nuit :

Rudy Gobert

16 points, 16 rebonds et 3 passes, mais une nouvelle défaite face à des Pacers qui ne lui réussissent pas.

Alex Sarr

16 points et 5 rebonds face aux Raptors, de la maladresse de loin mais toujours une belle dynamique pour le A.

Guerschon Yabusele

12 points, 7 rebonds, 4 passes, et une 158è défaite cette saison avec les Sixers.

Rayan Rupert

12 points, 6 rebonds, 2 passes, 4 steals et 1 contre en G League, RR garde le rythme. Sidy Cissoko n’a pas joué.

