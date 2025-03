Résumé NBA de la nuit : fin de série pour les Cavs

Si la soirée avait été plutôt animée, la nuit en NBA a été plutôt calme avec plusieurs raclées et finalement peu de suspense. On vous raconte tout ça dans le gros résumé maison.

Les résultats de la nuit

Mavericks – Sixers : 125-130 (stats)

: 125-130 (stats) Cavs – Magic : 103-108 (stats)

: 103-108 (stats) Lakers – Suns : 107-96 (stats)

– Suns : 107-96 (stats) Nets – Hawks : 122-114 (stats)

– Hawks : 122-114 (stats) Blazers – Raptors : 105-102 (stats)

– Raptors : 105-102 (stats) Wolves – Jazz : 128-102 (stats)

– Jazz : 128-102 (stats) Clippers – Hornets : 123-88 (stats)

– Hornets : 123-88 (stats) Bucks – Thunder : 105-121 (stats)

Ce qu’il faut retenir

Guerschon Yabusele : 14 points, 6 rebonds, 2 interceptions, 5/10 au tir dont 2/3 à 3-points en 29 minutes face aux Mavericks.

Zaccharie Risacher : 16 points, 2 rebonds, 7/13 au tir dont 2/8 à 3-points en 23 minutes face aux Nets.

Rudy Gobert : 7 points, 6 rebonds, 2 interceptions, 2 contres, 3/5 au tir en 26 minutes face au Jazz.

Moussa Diabaté : 6 points, 3 rebonds, 1 passe, 2/4 au tir en 13 minutes face aux Clippers

Nicolas Batum : 3 points, 5 rebonds, 1 interception, 1 passe, 1/1 au tir dont 1/1 à 3-points en 15 minutes face aux Hornets.

Le highlight de la nuit

Matisse Thybulle with the game-saving block in his season debut ‼️ pic.twitter.com/x2q0f4oDyQ

— NBA (@NBA) March 17, 2025

Les classements NBA

Les résultats en TTFL

