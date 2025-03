Pas mal de Français sur les parquets NBA cette nuit, avec notamment Zaccharie Risacher et Guerschon Yabusele qui se sont montrés. À l’étage inférieur, Rayan Rupert s’est amusé avec le Remix en G League.

Les résultats de la nuit

Mavericks – Sixers : 125-130 (stats)

: 125-130 (stats) Cavs – Magic : 103-108 (stats)

: 103-108 (stats) Lakers – Suns : 107-96 (stats)

– Suns : 107-96 (stats) Nets – Hawks : 122-114 (stats)

– Hawks : 122-114 (stats) Blazers – Raptors : 105-102 (stats)

– Raptors : 105-102 (stats) Wolves – Jazz : 128-102 (stats)

– Jazz : 128-102 (stats) Clippers – Hornets : 123-88 (stats)

– Hornets : 123-88 (stats) Bucks – Thunder : 105-121 (stats)

Guerschon Yabusele

14 points, 6 rebonds, 2 interceptions, comme toujours un travail bien fait de la part de l’ours dansant, dans l’une des rares victoires des Sixers ces dernières semaines. On espère que Philly ne le mettra pas au placard dans son opération tanking.

Zaccharie Risacher

Un match très intéressant et aussi un peu frustrant pour Zacch’. Il a attaqué tambour battant mais a dû gérer les fautes rapidement. Un bon retour des vestiaires notamment où il enchaine les paniers avant un money time discret et finalement terminé sur le banc, la faute sans doute à sa panne à 3-points (2/8). 16 points en 23 minutes malgré tout, la confiance est là.

Zacch Risacher gets UP for the oop!

The No. 1 pick has 16 points as the @ATLHawks lead in the 3Q 🔥 pic.twitter.com/yVzJhT0Zjr

— NBA (@NBA) March 16, 2025

Rudy Gobert

Au moment de retrouver son ex d’Utah, Gobzilla n’a pas eu à forcer son talent, les Wolves ayant détruit le Jazz. Rudy n’a même pas eu le temps d’aller chercher son double-double habituel.

Nicolas Batum

On était content ces derniers matchs de voir Batum récupérer plus de minutes mais retour au banc cette nuit, avec un match à la Batman. Pas de stats clinquantes, mais toujours là pour apporter du liant et de la défense. Il connaît son rôle.

Moussa Diabaté

Avec Mark Williams et Jusuf Nurkic en tenue, les minutes ont été dures à trouver cette nuit et Mouss’ a profité d’un long garbage time pour aller noircir un peu la feuille. Dommage quand on sait ce dont il est capable avec plus de temps de jeu.

Ousmane Dieng

Ousmane est resté sur le banc du Thunder cette nuit.

Rayan Rupert

Abonné au banc à Portland, Rayan Rupert est allé chercher de la confiance à l’étage inférieur, avec le Remix en G League. Si son équipe a perdu, Rup’ a fait le taf avec 28 points, 7 rebonds et 5 passes, avec des pourcentages très propres (11/18).

