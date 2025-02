Anthony Davis devrait pouvoir éviter une nouvelle opération

Anthony Davis s’est blessé à l’adducteur lors de son premier match avec les Dallas Mavericks. Si sa durée d’absence n’est pas encore connue, la franchise texane est optimiste. L’intérieur devrait pouvoir éviter de se faire opérer.

Lorsqu’un enfant reçoit un nouveau cadeau à Noël et qu’il beug dès sa première utilisation, c’est frustrant. Mais il vaut mieux l’envoyer chez le réparateur et attendre quelques semaines plutôt que de forcer sans rien écouter et le condamner à la casse.

C’est un petit peu le choix fait par les Dallas Mavericks avec Anthony Davis. Selon Marc Stein, la franchise texane va “être prudente” avec l’intérieur et ne pas le faire revenir trop vite. Aucune feuille de route n’a d’ailleurs été établie. Mais la bonne nouvelle, c’est que l’ancienne star des Los Angeles Lakers devrait pouvoir éviter l’opération.

One source briefed on Anthony Davis’ recovery tells @TheSteinLine that no specific recovery timetable has yet been established beyond the determination that the Mavericks and Davis “will be cautious” in pinpointing a return date.

Passer sur le billard aurait certainement condamné la fin de saison d’Anthony Davis et même si les Dallas Mavericks ne veulent pas se précipiter, c’est surtout pour le court terme qu’ils ont choisi de le faire venir à la place de Luka Doncic et avec la forme olympique de Kyrie Irving actuellement, il serait dommage de ne pas se donner une chance d’être compétitifs en Playoffs.

Mais encore faut-il y participer, actuellement, les Texans sont huitièmes de la Conférence Ouest et avec les blessures de Daniel Gafford et Dereck Lively IV, ils ont un cruel manque à l’intérieur, ce qui est pourtant sur le papier, le point fort de la franchise. Une trop longue absence de Davis pourrait changer le cours de la saison de Dallas.

