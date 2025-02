Anthony Edwards n’aime pas être comparé à Michael Jordan

Anthony Edwards a sorti la première d’une série de vidéos sur sa chaîne YouTube. Il y est revenu sur les critiques de Charles Barkley dans Inside The NBA et notamment les comparaisons avec Michael Jordan !

Il est difficile de reprocher à Anthony Edwards son honnêteté lorsqu’il s’agit de basket-ball. Dans sa nouvelle série de vidéos sur YouTube, l’arrière a décrit la saison des Minnesota Timberwolves comme étant “horrible” et s’est confronté aux critiques de Charles Barkley sur ESPN.

Pour rappel, l’ailier-fort légendaire avait déclaré que selon lui, Antman régressait, qu’il prenait trop de tirs de loin, ne devait pas être comparé à Michael Jordan et devait apprendre à devenir un leader. Des déclarations qui ont mené le joueur des Wolves à répondre :

“Je suis d’accord avec la fin, les comparaisons avec MJ, je n’aime pas ça non plus. Et je suis d’accord avec le fait que je doive apprendre à être un leader. Mais tout le reste, il dit n’importe quoi. Je mets les tirs donc je ne sais pas comment j’ai régressé, je ne peux pas le comprendre. Ce n’est pas comme si je prenais ces tirs et les ratais, maintenant je peux tirer donc bien sûr si c’est ouvert je vais les prendre.”

Physiquement et dans leurs styles de jeu, l’ancienne star de Chicago et la nouvelle de Minnesota ont souvent été comparées. Mais depuis le début de saison, Ant pénètre un petit peu moins dans la raquette et tir davantage à 3-points ce qui éloigne les deux profils.

Mais cette transition, Edwards y parvient avec réussite, il tourne à plus de 41% derrière l’arc cette saison, ce qui en fait une menace offensive absolument complète.

Malheureusement, avec le départ de Karl-Anthony Towns, ça ne se traduit pas encore avec des résultats collectifs puisque, actuellement, son équipe n’est “que” septième de la Conférence Ouest.

Source texte : Anthony Edwards