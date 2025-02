Deandre Ayton blessé au mollet et absent un mois

Deandre Ayton va dominer l’infirmerie des Portland Trail Blazers dans les prochaines semaines. Le pivot s’est blessé au mollet et sera absent au minimum un mois. L’opportunité pour Donovan Clingan de s’imposer.

Lundi, contre les Denver Nuggets, Deandre Ayton est sorti de la rencontre. L’intérieur souffre d’une élongation au mollet gauche. Une blessure qui va le tenir éloigné des terrains pendant minimum un mois.

🩺 OFFICIAL: Deandre Ayton exited Monday night’s game at Denver with an injury to the left calf. Ayton underwent an MRI on Tuesday which confirmed a left calf strain.

He will be re-evaluated in 4 weeks. pic.twitter.com/IPUFFWD2B9

— Portland Trail Blazers (@trailblazers) February 12, 2025

Le pivot tourne à 14,4 points, 10,2 rebonds et 1,0 contre cette saison et a participé activement à la bonne série récente des Blazers.

Cette blessure à des aires d’opportunité pour le rookie Donovan Clingan. Hier soir, lors du premier match sans son concurrent, il a compilé 17 points, 20 rebonds et 3 contres face à Nikola Jokic. Deux jours avant, il avait déjà marqué 21 points à 8/8 au tir.

Source texte : Portland Trail Blazers