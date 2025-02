Lors de la rencontre des Dallas Mavericks face aux Sacramento Kings, Daniel Gafford est sorti sur blessure après un contact avec Malik Monk. L’intérieur souffre d’une entorse au genou droit et sera réévalué dans deux semaines.

Les Dallas Mavericks vont passer les quinze prochains jours avec une raquette vide, comme si elle n’avait pas encore été recordée. Pourtant, dans l’effectif, il y a Anthony Davis, Dereck Lively IV, Daniel Gafford, mais tous se sont blessés les uns après les autres.

Le dernier en date, c’est l’ancien pivot des Chicago Bulls et des Washington Wizards. Gafford a été victime d’une entorse au genou droit et sera réévalué dans deux semaines.

Daniel Gafford injury update:

Daniel Gafford sustained a right knee sprain during the February 10 game against the Kings. Gafford will be re-evaluated within two weeks.

Get well soon, big fella 🙏 #MFFL pic.twitter.com/e5pLVJIQ0O

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) February 12, 2025

Heureusement pour la franchise texane, il y a le All-Star Break qui arrive à grands pas et ainsi, leurs intérieurs manqueront un petit peu moins de matchs, mais les Mavs sont actuellement huitièmes d’une Conférence Ouest très serrée, et des absences trop longues pourraient bien changer encore plus la face de la saison.

Surtout que dernièrement, le vestiaire et surtout le Front Office font face à une forte et logique pression populaire. Dallas doit répondre sur le terrain et pour ce faire, elle a besoin de sa raquette !

Source texte : Dallas Mavericks