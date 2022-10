Classique parmi les classiques, la preview globale de franchise est prête pour le client du jour. Et celui d’aujourd’hui est l’un de ceux qui nous intéresse le plus puisqu’après une très belle saison et un premier tour de Playoffs en avril dernier, ces coquins des Timberwolves sont allés chercher notre Rudy Gobert national dans l’Utah pour former une raquette monstrueuse avec Karl-Anthony Towns. Alors… quels sont les objectifs maintenant ?

Ce qu’il s’est passé la saison dernière

Après un début de saison pour le moins poussif, et alors que tout le monde voyait les Louveteaux réitérer une saison avec des vacances en avril, le monde du basket a été bien surpris de voir Minny décrocher un spot pour le play-in et arracher la belle septième place du classement de la Conférence Ouest. Guidés par l’étoile montante Anthony Edwards et le triple All-Star Karl-Anthony Towns, les Wolves ont mordu dans la fin de saison et ont décidé de ne plus la lâcher pour s’offrir un retour en Playoffs, le premier depuis 2018 et la période Jimmy Butler. Complètement euphoriques, à l’image de Patrick Beverley qui s’est pris un instant pour D-Wade, les joueurs du Minnesota nous ont conquis – sauf D’Angelo Russell – de par leur combativité et leur soif de victoires. Au final, la franchise termine la saison avec 46 victoires, 36 défaites, une défaite au premier tour face aux Grizzlies mais un maximum de confiance pour la suite, alors que Ant Man montre des flashs de la star qu’il va devenir à seulement 20 ans. Les voyants sont tous au vert pour cette jeune équipe et malgré la déception D-Lo en Playoffs, cette qualification au premier tour est synonyme de progression indéniable. Chris Finch, le coach, est prolongé en cours de saison et pour quatre ans. En gros, saison réussie et on aborde la suite avec un grand sourire et les canines acérées comme jamais.

Le marché de l’été

Ils partent : Patrick Beverley, Malik Beasley, Leandro Bolmaro, Jarred Vanderbilt, Walker Kessler

: Patrick Beverley, Malik Beasley, Leandro Bolmaro, Jarred Vanderbilt, Walker Kessler Ils prolongent : Karl Anthony Towns, Taurean Prince, Nathan Knight

: Karl Anthony Towns, Taurean Prince, Nathan Knight Ils arrivent : Rudy Gobert, Austin Rivers, Bryn Forbes, Kyle Anderson, Wendell Moore Jr, Josh Minott, Eric Paschall (two-way)

On peut se permettre de dire que ce fut un été agité du côté du Minnesota. En faisant venir le triple All-Star Rudy Gobert, les Loups ont décidé de faire une upgrade radicale en misant sur des victoires à très court terme. Car on ne l’a pas précisé dans les lignes ci-dessus, mais les Wolves se sont débarrassés d’une bonne demi-douzaine de choix de Draft jusqu’en 2026 pour récupérer Gobzilla. La progression instantanée sur le papier est réelle, mais l’avenir est un peu tronqué. On y revient plus tard. Évidemment, Rudy ne vaut pas que des choix de Draft et Pat Bev, Malik Beasley, Leandro Bolmaro, Jarred Vanderbilt et Walker Kessler ont fait le chemin inverse en direction de Salt Lake City. Des pertes qui peuvent se ressentir directement chez les Wolves mais qui ont vite été compensées par les arrivées de joueurs besogneux et globalement du même profil. Austin Rivers et Bryn Forbes ne sont pas d’aussi bons défenseurs que leurs prédécesseurs mais ils sont de nettement meilleurs scoreurs. KAT a été prolongé pour 160 millions sur 5 ans mais son nouveau contrat ne rentrera en vigueur qu’en 2024, mais ce qu’il y a à retenir de cette intersaison, c’est que les Wolves ont pris un coup de boost monumental en récupérant la Gobe sans avoir à se séparer d’un de leurs trois joueurs clés que sont KAT, Ant Man et D-Lo.

Le roster 2022-23 des Wolves

Meneurs : D’Angelo Russell , Jordan McLaughlin, PJ Dozier

, Jordan McLaughlin, PJ Dozier Arrières : Anthony Edwards , Austin Rivers, Bryn Forbes, Jaylen Nowell

, Austin Rivers, Bryn Forbes, Jaylen Nowell Ailiers : Jaden McDaniels , Kyle Anderson, Wendell Moore Jr

, Kyle Anderson, Wendell Moore Jr Ailiers forts : Karl Anthony Towns , Taurean Prince, Eric Paschall, Josh Minott

, Taurean Prince, Eric Paschall, Josh Minott Pivots : Rudy Gobert , Naz Reid, Nathan Knight

En orange les starters pressentis, selon les fameuses sources proches du dossier

L’arrivée de Rudy Gobert vient changer beaucoup de choses pour les Wolves cette année. Même si sa place dans le cinq majeur ne fait pas de doute, décalant KAT à son poste 4 favori, on se demande quelle sera la proportion de temps que les deux big men passeront sur le terrain et ensemble. Finch a indiqué avoir une préférence pour fonctionner majoritairement par duos : KAT avec Ant Man et D-Lo avec Gobert. Ces derniers s’entendent particulièrement bien sur le terrain d’après les échos du training camp et du Media Day et D-Lo est un meilleur joueur de pick and roll que ne l’est Anthony Edwards. Par séquences, les deux tours jumelles seront évidemment alignées ensemble, notamment en débuts et fins de périodes. Tous les postes sont blindés chez les Wolves et le cinq de départ est défini, mais on met un point d’interrogation sur le poste 3, car Kyle Anderson pourrait tout à fait prétendre à être starter, même si McDaniels a montré des choses archi intéressantes dernièrement, et que son potentiel défensif pourrait rendre les Loups encore plus dangereux qu’ils ne le sont déjà. Les arrivées des arrières Bryn Forbes et Austin Rivers apportent du scoring et du tir extérieur en sortie de banc, très important si le 5 majeur est en panne d’adresse ou quand le load management pointera le bout de son nez.

Une petite vidéo en passant ?

Karl Anthony Towns, Anthony Edwards et Rudy Gobert.

On aurait pu y rajouter D’Angelo Russell, mais ses derniers Playoffs nous ontt laissé un léger goût amer en travers de la gorge et on a peur de lui faire confiance pour la saison à venir. À lui de nous prouver le contraire. Anthony Edwards est en pleine montée vers les sommets et il l’a confirmé cette saison avec des cartons à 40, 48 et 49 points. 21,3 points de moyenne pour le dunkeur fou qui va tout exploser cette année, puis KAT et Rudy qui sont aussi des machines à double-double, le Dominicain étant capable en sus de faire de grosses sorties au scoring, contrairement à la Gobe. Trois joueurs à avoir dans son deck, sans aucun doute.

Quand on s’intéresse à l’infirmerie de Minnesota, six noms ressortent. Karl-Anthony Towns, pour commencer, n’a pas connu de grosse blessure l’année passée. Il a manqué un match début décembre pour une contusion au coccyx (les autres matchs manqués sont dus au protocole sanitaire). Il a quand même été gêné toute la saison : douleurs et inflammation des deux genoux, kyste de la cheville gauche, subluxation du poignet droit et irritation au niveau du majeur droit. En mai, il en a profité pour passer au bloc (débridement sous arthroscopie du genou droit) mais aussi pour soigner ses autres bobos (injection de plasma riche en plaquettes et de cellules souches). Il a rejoint les terrains dimanche après avoir raté une partie du training camp et de la pré-saison pour une grosse infection ORL. Jaden McDaniels n’a connu pour sa part qu’une blessure la saison dernière, avec neuf matchs manqués suite à une entorse de la cheville gauche. Anthony Edwards a lui souffert d’une tendinopathie patellaire (rotule) au genou gauche très tôt dans la saison. Il a reçu une injection de collagène en février et a fini par s’arrêter pour neuf rencontres en mars pour se soigner. Rudy Gobert, quant à lui, a manqué neuf matchs fin janvier suite à une élongation au mollet gauche. La franchise a préféré le reposer pour la présaison afin qu’il ait le temps nécessaire pour se remettre de l’Eurobasket. Kyle Anderson a également connu une alerte la saison passée, avec des douleurs en bas du dos qui le privèrent de huit rencontres au total entre décembre et janvier. D’Angelo Russell, pour finir, a connu deux alertes : cinq matchs entre novembre et décembre pour une entorse de la cheville droite et quatre en janvier pour une contusion du tibia gauche.

Quels objectifs cette saison ?

Progresser et passer un tour de Playoffs.

La surprise de l’année dernière doit se transformer en première étape réussie pour les Wolves qui doivent maintenant capitaliser sur ce succès et progresser collectivement. Pour ça, ils auront le soutien d’un basketteur de renom qu’est Rudy Gobert, avec qui ils ne pourront que progresser, au moins défensivement. Aucun départ n’est vraiment à déplorer et aucune excuse – si ce n’est une avalanche de blessures évidemment – ne sera valable pour ce groupe qui s’est tout simplement renforcé pendant la période estivale. Et il faudrait éviter que les Wolves et leurs fans se posent des questions quant à la rentabilité du trade pour Gobert, la franchise du nord des États Unis ayant beaucoup donné pour le récupérer. Chris Finch a été prolongé, tout comme KAT et il semblerait que la meute soit lancée dans la bonne direction. Un résultat similaire à l’année passée serait une déception mais une demi-finale de Conférence serait une belle réussite. Il n’y a qu’un pas entre les deux, mais c’est un pas de Rudy Gobert géant.

Le pronostic du rédacteur ?

51 victoires – 31 défaites, 4ème place à l’Ouest 5 victoires de plus que l’an dernier pour les Loups qui afficheront logiquement l’une des meilleurs défenses NBA mais qui auront du mal à s’intégrer parmi les toutes meilleurs équipes de la Ligue, telles que les Warriors, les Bucks, les Suns ou les Celtics. Les Wolves vont pouvoir s’appuyer sur leurs deux duos que sont Edwards/Towns et Russell/Gobert et proposer pas mal d’alternance intérieure et extérieure avec toujours au moins un grand dominant sur le terrain. La concurrence à l’Ouest ne s’est pas spécialement renforcée et ils auront de quoi creuser leur trou. La barre des 50 victoires est passée en fin de saison et il faudra confirmer cette forme en Playoffs. Les Loups vont devoir montrer les crocs et dominer sur le plan physique. Un maximum de combativité et de défense est attendue et s’ils passent le premier tour de Playoffs, la saison sera une grande réussite.

