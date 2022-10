Dans le cadre de ces 30 previews en 30 jours on vous parle donc des 30 franchises NBA… en 30 jours, sans blague. Et dans le cadre de ce mois 100% analyse en amont, on vous rappelle aussi que cette année encore la TrashTalk Fantasy League reprendra ses droits pour une nouvelle saison. L’occasion entre deux gros dossiers de vous balancer les tendances pour chaque franchise, et aujourd’hui on vous parle des Minnesota Timberwolves !

C’est quoi la TrashTalk Fantasy League ? Règles et explications pour jouer à la TTFL, le meilleur jeu de basket de la galaxie

#Les bons plans annoncés

Cette équipe des Timberwolves va s’amuser dans la peinture. Avec deux mecs comme Karl-Anthony Towns et Rudy Gobert, qui cumulent 24,5 rebonds à eux deux, il y aura forcément du gros point TTFL à aller chercher tous les soirs. Bon, on choisira quand même en priorité le recordman de points TTFL de la saison dernière : 99 pour KAT, grâce à sa performance inhumaine face aux Spurs (60 points et 17 rebonds). Notre Rudy national, lui, possède la meilleure moyenne de rebond sur toute la saison dernière avec 14,7. Autant dire qu’on prend peu de risque de ce côté, même s’il a parfois un peu de mal à scorer, ce qui descend forcément ses scores TTFL. Mais si vous ne pouvez pas choisir l’un, on vous conseille de choisir l’autre, et vice-versa. Il faudra juste espérer qu’ils ne se partagent pas trop les rebonds pour ne pas diviser tout ça par deux. Pour le reste de l’effectif, ça se passe juste en-dessous, dans la section « les mecs qu’on choisirait s’ils étaient juste un peu plus réguliers ».

#Les carottes redoutées

Autrement appelés les carotteurs, ces mecs-là sont légion dans cette équipe. Et le plus gros coupable, c’est le meilleur pote de KAT, un des nombreux joueurs aux deux prénoms, D’Angelo Russell. Carotteur parmi les carotteurs, dépassé uniquement par le maître C.J. McCollum, D’Lo n’est pas capable de nous dire « vas-y, compte sur moi, je te mets bien cette fois ». Enfin si justement il nous dit ça chaque soir, de temps en temps on choisit de le croire et hop il nous pond un 12 des familles parce qu’il n’avait pas méga envie. Un autre qui est pas mal dans ce genre, qui d’ailleurs monte encore plus haut et descend encore plus bas, j’ai nommé Anthony Edwards. Visez un peu : sa meilleure performance, c’est un 49 points, 6 rebonds et 8 passes face aux Spurs. ET le lendemain, qu’est-ce qu’il nous sort ? 8 points, 0 rebond, 1 passe et la défaite en prime. Franchement pas besoin d’aller plus loin dans l’explication.

#Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée

Karl-Anthony Towns : 41,2 points

Rudy Gobert : 38,1 points

Anthony Edwards : 27,2 points

Voilà pour les conseils TTFL maison version Wolves, et on préfère ne pas vous rappeler le classement de la Team TrashTalk l’année passée. Partez du principe qu’on sait de quoi on parle, ça vaudra mieux pour tout le monde.