Oh quel bonheur. Quel bonheur de pouvoir s’affaler de nouveau sur le canapé à mater du basket, même si environ 60% de ce qu’on a vu cette nuit s’apparente évidemment à une bouillie de basket, pré-saison oblige avec tous ses ajustements. Cinq matchs avaient en tout cas lieu cette nuit, du moins cinq rencontres entre deux équipes dirons-nous, alors c’est parti pour le gros récap parce qu’ici on aime bien prendre une souris et en accoucher une montagne, comme le dit presque l’expression.

Les résultats de la nuit

Cinq matchs au menu, et cinq délicieuses raisons d’avoir tapé la première nuit blanche de la saison. Pour un récap presque complet vous pouvez cliquer sur les liens ci-dessus, sinon vous devrez vous contenter de ce que l’on appelle ici une salve maison. Respirez, c’est parti. Ben Simmons a rejoué au basket, Kawhi Leonard a rejoué au basket, John Wall a rejoué au basket, Jamal Murray a rejoué au basket, Damian Lillard a rejoué au basket. Steve Ballmer a sniffé du jus d’orange à Seattle, Keegan Murray a désossé l’équipe C des Lakers, Kyrie Irving et Kevin Durant sont de bons basketteurs mais Tyrese Maxey les a mis au pas. Respiration. DeAndre Jordan joue toujours au basket et Nikola Jokic n’a pris qu’un tir face au Thunder, les trois Williams d’OKC ont été bons, Ousmane Dieng a joué et Josh Giddey a frôlé le triple-double, Ja Morant a claqué un 360, Santi Aldama va fesser la France aux prochains Jeux Olympiques et Paolo Banchero en a un peu bavé. Nicolas Batum a joué mais c’est Moussa Diabaté qui a encore été le meilleur Français de Californie, les Lakers étant au passage la pire équipe de Californie justement, et LeBron son pire joueur puisqu’il a shooté à 0/7. Pas grave car Russell Westbrook et Pat Beverley se font de grands sourires, et c’est à peu près tout pour cette nuit. Pour le reste ? Les liens ci-dessus on a dit, et les images ci-dessous. Allez zou, vivement la nuit prochaine.

Le Top 10 de la nuit, juste ici

Ben Simmons’ first bucket as a Net comes on this TOUGH jam. 💪#NBAPreseason is live on NBA TV! Start your 7-day Free Trial:

📲 https://t.co/rgegl2EWLm pic.twitter.com/zUaBTTSOoA — NBA (@NBA) October 3, 2022

Paolo Banchero notches his first preseason bucket!#NBAPreseason is live on NBA League Pass! Start your 7-day Free Trial:

📲 https://t.co/rgegl2EWLm pic.twitter.com/hlClI2UwQ1 — NBA (@NBA) October 4, 2022

IT’S JA MORANT. IT’S SHOWTIME ON NBA LEAGUE PASS. pic.twitter.com/vAhpxWhL1t — NBA (@NBA) October 4, 2022

PAOLO BANCHERO TWO-HANDED JAM ON NBA LEAGUE PASS 😲 pic.twitter.com/uXhjfQDGS9 — NBA (@NBA) October 4, 2022

Jamal Murray’s first bucket in 539 days. moments like these > pic.twitter.com/v77dS6xlFJ — NBA (@NBA) October 4, 2022

JAMAL MURRAY BEATS THE FIRST HALF BUZZER ON NBA LEAGUE PASS! pic.twitter.com/t7lKP6FVjY — NBA (@NBA) October 4, 2022

Welcome back, Kawhi Leonard!#NBAPreseason is live on NBA League Pass. Start your 7-day Free Trial:

📲 https://t.co/rtPKXguWaF pic.twitter.com/VWEyWq3YVK — NBA (@NBA) October 4, 2022

Jerami Grant is doing a little bit of EVERYTHING right now.#NBAPreseason is live on NBA League Pass! Start your 7-day Free Trial:

📲 https://t.co/rtPKXguWaF pic.twitter.com/vBsfmm7vzO — NBA (@NBA) October 4, 2022

Pat Bev lobs it up to JTA for the HAMMER! 🔨#NBAPreseason is live on NBA TV! Start your 7-day Free Trial:

📲 https://t.co/rtPKXguWaF pic.twitter.com/OShTNqjFfl — NBA (@NBA) October 4, 2022

Keegan Murray showed out in #NBAPreseason action tonight. ✅ 16 PTS

✅ 6 REB

✅ 2 STL

✅ W Tough. 💪 pic.twitter.com/8uNEsjdVYe — NBA (@NBA) October 4, 2022

🏀 FINAL SCORE THREAD 🏀 A strong Tyrese Maxey performance powers the @sixers to a 1-0 start to #NBAPreseason! Maxey: 20 PTS, 3 AST

Korkmaz: 15 PTS, 4 AST

Champagnie: 15 PTS, 6 REB, 3 AST pic.twitter.com/7KBCTfydVm — NBA (@NBA) October 4, 2022



Le programme de ce soir :