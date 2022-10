C’est la spéciale Sacramento Kings ! Premier match de pré-saison et victoire éclatante contre le rival de Los Angeles, mon dieu voilà qui laisse présager une incroyable saison. Oups, avis aux novices ça ne veut évidemment strictement rien dire mais, avis aux habitués, ça ne va pas nous empêcher de faire semblant d’être étonnés. Allez, semblant de récap.

Russell Westbrook, Kendrick Nunn, LeBron James, Anthony Davis et un autre gars dans le cinq des Lakers, voilà déjà quatre bonnes raisons qui nous scotchaient devant ce match. Pat Beverley sur le banc ? Allez zou, une raison de plus, et on pourrait continuer en vous parlant du crack Austin Reaves et de quelques autres gars, mais le plus fou dans cette histoire c’est bien que les Lakers entamaient leur long chemin de croix vers la rédemption face à leurs rivaux (lol) de Sacramento, jamais les derniers pour nous faire vivre des émotions sans nom. Côté Sacto justement ? Le crack Tyrese Haliburton rookie Keegan Murray à scruter de près, lui dont on dit le plus grand bien dans la Kings Nation, les retours de De’Aaron Fox et Domantas Sabonis, prêts à en découdre pour la onzième place de l’Ouest, et les petits nouveaux Kevin Huerter et Malik Monk qui amèneront à n’en pas douter un peu de folie en plus chez les violets.

Un début de match paraphé par Huerter d’ailleurs, et l’on se dit alors qu’une saison qui commence par une filoche du parking d’un roux au bandeau blanc ne peut être que légendaire. Oups, quelques minutes plus tard Russell Westbrook a fait taire toutes les critiques (pas du tout) en attaquant le panier comme un damné, Anthony Davis a débuté son chantier (double-double à la mi-temps avant d’aller taper une sieste) et Kendrick Nunn passe également nous rappeler qu’il est vivant, enfin surtout sa papatte gauche. Seul LeBron ne trouve pas la mire et finira le match à… 0/7 au tir, à ce rythme-là il dépassera Jabbar en 2048 selon nos sources, et heureusement que Pat Beverley ramène un peu d’adresse et de barres de rire en sortie de banc en partageant sa joie avec Westbrook à chacun de ses paniers marqués. Un gros run des Lakers donc, pendant que De’Aaron Fox fait des colliers de pâtes et que les premières rotations s’installent.

Un run qui sera le dernier des Angelinos, les starters disparaissant peu à peu jusqu’à être mis au placard à partir de la mi-temps, histoire de donner un peu de viande aux joueurs désireux de se faire un nom et/ou une place. Et si De’Aaron Fox finira par rentrer ses tirs c’est bien Keegan Murray qui fera sensation côté Rois. 16 points, 6 rebonds et 2 interceptions, à 7/11 au tir, attention le petiot est parti pour mettre quinze jours max avant de devenir le meilleur joueur de son équipe. Toujours plus loin dans la conclusion hâtive, désolé on aime trop ça. Activité de Davion Mitchell, gros sauciflards envoyés par Malik Monk et c’est pour ça qu’on l’aime, Richaun Holmes en difficulté et pas assez de Neemias Queta, voilà pour notre analyse d’une deuxième mi-temps un peu (énormément) chiante. Pour les Lakers ? Les gamins Christie et Pippen dont le nom de famille n’est pas le seul atout, et… pas grand chose à se mettre sous la dent, à tel point que les joueurs de Darvin Ham se prendront après la pause un joli 64-29 à montrer dans toutes les écoles de vomi.

Moralité ? Si la saison NBA se jouait entre juillet (Summer League) et octobre (pré-saison), la franchise californienne la plus titrée de l’histoire ne serait pas celle que vous connaissez. En attendant la suite roulons donc cette feuille de stats et ces highlights dans un gros trois feuilles, rajoutons-y des herbes de Provence car c’est légal, et attendons avec impatience la prochaine sortie de la meilleure équipe de… la semaine, dimanche soir face aux Blazers. Car, oui, les Kings vont donc rester invaincus pendant six jours.