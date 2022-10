Si cette première « vraie » nuit de pré-saison était marquée par le retour aux sources de quelques têtes bien connues de NBA (John Wall, Kawhi Leonard, Damian Lillard, Jamal Murray, Ben Simmons…), elle était aussi l’occasion de se souvenir qu’à Memphis chaque match est un All-Star Game. Et après 48 minutes face au Magic du first pick Paolo Banchero, on est désormais sûrs que les Oursons n’ont pas décidé de ralentir la cadence.

Parlons rapidement du Magic pour commencer, parce qu’on risque d’en parler beaucoup moins cette saison, no disrespect, juste de la logique. Parlons surtout de Paolo Banchero d’ailleurs, qui aura commencé son match tambourin battant en scorant les quatre premiers points de son équipe mais qui n’aura malheureusement pas pu se saisir de ce match pour envoyer son premier message de la saison. Oh il y a bien un sac à deux mains posé sur la défense de Memphis, mais globalement le first pick a shooté sans trop de rythme et s’est retrouvé perdu dans un collectif… inexistant, avec des grands qui ne shootent pas et des petits qui le font mais chacun leur tour et sans vraiment réfléchir au pourquoi du comment. Un premier match assez douloureux finalement, sauvé par quelques tirs de l’éternel (indésirable) Terrence Ross, par l’adresse de Cole Anthony et R.J. Hampton et par quelques moves du Dirk Nowitzki 3.0 j’ai nommé Moe Wagner. Après m’être fouetté pour ces dires parlons donc du match des Grizzlies, parce que c’est un poil plus excitant, tout à fait, poil et excitant dans la même phrase.

Les Grizzous ? Ils sont revenus comme on les a connu, c’est à dire à cent à l’heure et en haute altitude. Everybody en short sauf Jaren Jackson Jr., Danny Green et Kenneth Lofton Jr., on garde des munitions tu connais, et sur le terrain les bougs qui nous avaient tant manqué, drivés par l’inévitable et lévitable Ja Morant. Ja Morant qui aura tamponné ce premier match de sa bonne humeur et brûlé le Magic avec le feu qu’il a dans les mollets, terminant sa première mi-temps avec 17 points dont, pêle-mêle, un shoot à neuf mètres sur la tête de Soprano Wendell Carter Jr., un 360 en contre-attaque et deux ou trois décollages dont il a le secret. Autour de lui ? On a déjà envie de baffer Dillon Brooks mais c’est aussi pour ça qu’on l’aime, on s’est souvenu que Santi Aldama était Espagnol et ça nous a fait pousser des boutons quand on l’a vu claquer quatre tirs de suite du parking, et on a également eu droit au retour des écrans LCD Full HD 5K de Steven Adams, que Paolo Banchero a réussi à faire marrer quand il a essayé de lui arracher le ballon des mains.

Le score ? Euh on s’en fout mais les Grizzlies ont bien du gagner facilement, après une deuxième mi-temps passée comme la coutume le veut à ouvrir chaque banc et chaque défense, avec le sourire. Tout ce qu’on voulait dire nous, c’est que regarder les Grizzlies cette saison pourrait bien vous faire gagner des miles tant leurs matchs se déroulent à peu près deux mètres au dessus du cercle. Rendez-vous où pour la suite ? Rendez-vous dans les Top 10.