On l’a appris hier soir, Kevin Durant a retiré sa demande de transfert pour revenir à Brooklyn et tenter d’emmener les Nets vers les sommets. Un retour en arrière qui possède forcément des répercussions sur le reste de la NBA, et qui change un peu la donne dans le dossier Kyrie Irving où les Lakers voulaient se placer.

Un jour avant la breaking news qui est tombée sur la planète NBA mardi soir, on apprenait que les Nets avaient décidé de conserver Kyrie Irving. Et maintenant qu’on sait que Durant est revenu dans le projet Brooklyn, tout cela fait sens. KD, Kyrie, Steve Nash, Sean Marks, Joe Tsai… tout le monde est visiblement d’accord à l’idée de repartir pour un tour, ce qui ferme la porte à un trade de Durant mais aussi à une potentielle arrivée de Kyrie Irving aux Lakers durant l’intersaison. Pour rappel, il y a quelques semaines, la piste Irving à Los Angeles avait pas mal chauffé, sans pour autant aboutir à quoi que ce soit de concret. Depuis, il s’est passé beaucoup de choses à Brooklyn mais pas grand-chose sur le dossier Uncle Drew, et ce malgré la volonté de la franchise californienne d’inclure ses deux choix de premier tour de draft (2027 et 2029) dans un éventuel deal. Au 24 août 2022, difficile donc d’imaginer cette piste se relancer suite à l’annonce de KD, les Lakers ayant d’ailleurs décidé de passer à autre chose.

« À l’instant où je vous parle, les Lakers sont ouverts à n’importe quelle possibilité pour améliorer leur équipe. Je garderais un œil sur Patrick Beverley ou Bojan Bogdanovic. Les Lakers pourraient tenter d’ajouter deux-trois joueurs de rotation pour essayer de rendre leur équipe meilleure. Mais Kyrie Irving à Los Angeles, ce n’est pas d’actualité aujourd’hui. » – Shams Charania, The Athletic

La vraie question, c’est de savoir si la piste Kyrie aux Lakers est à écarter définitivement, ou juste temporairement. On peut dire sans trembler du menton qu’Irving – grand pote de Durant – débutera la saison prochaine aux Nets, mais n’oublions pas la situation contractuelle dans laquelle se trouve Kyrie. Uncle Drew, qui n’a pas obtenu la prolongation long terme qu’il recherchait cet été, a activé sa player option à 36 millions de dollars pour la campagne à venir, ce qui signifie qu’il sera agent libre non restrictif en 2023. Et qui dit agent libre dit potentiel départ dans un an. Vous voulez savoir ce qu’il y a d’autre dans un an ? Le contrat XXL de Russell Westbrook aux Lakers (47 millions) arrivera à son terme et Los Angeles n’aura alors que trois joueurs sous contrat – LeBron James, Anthony Davis et Max Christie – ainsi que deux joueurs possédant une player option (Talen Horton-Tucker et Damian Jones), de quoi pouvoir offrir un gros contrat à Irving. Traduction, il existe un scénario dans lequel Kyrie et LeBron finissent enfin par se retrouver dans la Cité des Anges dans un an, sans exclure celui d’un transfert avant la trade deadline de février 2023 si la saison des Nets se transforme en cauchemar et laisse ainsi présager un futur départ d’Uncle Drew. La manière dont va se dérouler la prochaine campagne de Brooklyn, autant sur le parquet que dans les coulisses, risque effectivement de définir beaucoup de choses dans cette partie-là de New York. En théorie les Nets peuvent se mêler à la course au titre s’ils parviennent à mettre tout le chaos des dernières semaines derrière eux, mais le potentiel pour que ça parte en cacahuète d’une manière ou d’une autre est réel.

Le retour de Kevin Durant dans le projet Nets assure-t-il la présence de Kyrie Irving à Brooklyn ? Pour la saison à venir probablement, pour la suite on demande à voir. Prolongation chez les Nets, départ aux Lakers, reconversion en tant qu’astrophysicien, tout semble possible, et c’est bien pour ça qu’on va suivre la campagne de Brooklyn à la loupe.

Source texte : The Athletic