Champion de France pour la troisième année consécutive, l’ASVEL poursuit son recrutement cinq étoiles. Un mois après avoir fait signé Nando de Colo, l’équipe présidée par Tony Parker vient d’annoncer l’arrivée de Joffrey Lauvergne !

Le 25 juin dernier, l’ASVEL remportait son troisième titre de champion de France en trois ans, réalisant un Threepeat historique au terme d’un thriller en finale contre Monaco. Sitôt le trophée soulevé et le champagne digéré, il fallait déjà se remettre au boulot pour préparer la saison suivante. Un sacré défi quand on voit la véritable saignée subie par le club de Tony Parker à l’intersaison. Il y a eu le départ d’Élie Okobo à Monaco, déjà annoncé avant même la fin de saison, celui de Chris Jones à Valence mais aussi le départ surprise de Victor Wembanyama aux Metropolitans 92. Pour compenser la perte de ces cadres, il allait falloir sortir un recrutement XXL et la direction n’a pas fait les choses à moitié. En signant Nando de Colo, l’équipe lyonnaise s’offrait une pointure du basket européen et envoyait par la même occasion un signal fort à la concurrence. Puisqu’une bonne nouvelle en appelle souvent une autre, deux autres talents tricolores décidaient eux aussi de rentrer au pays. Il y a trois jours, c’est Yves Pons qui s’engageait et ce matin on recevait une nouvelle ASVEL Bomb avec l’annonce de la signature de Joffrey Lauvergne ! L’intérieur rejoint les rangs du champion de France pour trois saisons.

❗️ Recrutement 2022-2023 L’intérieur International de 30 ans (2m11) a fait le choix de LDLC ASVEL pour les trois prochaines saisons. Voilà l’effectif 2022-2023 au complet ! 🔥 👉 https://t.co/IRt3YYGtzC@1JOLOLO #LDLCASVEL pic.twitter.com/XIc1Ds6dXY — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) July 29, 2022

Le recrutement clinquant se poursuit donc pour l’ASVEL, qui fait le plein de talent mais aussi d’expérience. Joffrey Lauvergne, c’est 117 matchs d’EuroLeague pour des moyennes de 9,1 points et 5 rebonds. C’est aussi un joli clin d’œil à l’équipe de France car l’effectif compte désormais quatre joueurs à avoir remporté le Championnat d’Europe de Basket en 2013 (Charles Kahudi, Nando De Colo, Antoine Diot et donc Joffrey Lauvergne). Des joueurs qui auront évidemment un rôle majeur la saison prochaine, que ce soit en France ou sur les parquets européens. Sur le site de l’ASVEL, le coach T.J. Parker s’est réjoui de pouvoir compter sur un nouveau renfort de cette envergure.

« C’est un plaisir de faire revenir un autre International français au club. Joffrey est doté d’une expérience et d’un QI basket qui nous seront très utiles tout au long de cette saison en Euroleague mais aussi dans le championnat de France, dans lequel il a déjà exercé. Il très mobile, amène une énergie incroyable à chaque fois qu’il met le pied sur le terrain. C’est aussi quelqu’un à qui l’on peut donner la balle au poste bas, pour marquer mais aussi pour passer. »

Nando de Colo, Yves Pons, maintenant Joffrey Lauvergne, l’ASVEL a beau avoir perdu du beau monde cet été, le champion de France sort pour le moment une masterclass sur le marché des transferts. Le club de Tony Parker aura les armes pour jouer les premiers rôles l’an prochain, une fois de plus.

Source texte : ASVEL