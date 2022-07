Une belle médaille d’argent et des souvenirs pleins la tête, voilà ce qu’ont ramené tous les joueurs de l’Équipe de France masculine de leur séjour olympique au Japon. Boris Diaw, désormais manager des Bleus, a lui emmené sa caméra et a filmé tout ce qu’il pouvait pour au final réaliser un très beau documentaire qui retrace le parcours de Rudy Gobert et ses copains. Petit retour (sans spoils pour ceux qui ne l’auraient pas vu) sur “En Mission”, l’histoire des Bleus aux Jeux Olympiques 2021. Un documentaire diffusé hier après le match de la France contre la Hongrie sur France 4.

On y a laissé des heures de sommeil pendant ces JO de Tokyo, à se lever à deux ou trois heures du matin pour voir des mecs sauter par-dessus des haies à toute vitesse, ou des femmes essayer de sauter le plus loin possible dans un bac à sable. On a vu des sports dont on ne connaissait pas du tout les règles, ni même l’existence, juste pour attendre les matchs de l’Équipe de France masculine de basket. Mais ces heures de sommeil valaient bien le coup d’être perdues vu la performance des Bleus lors de ces Jeux Olympiques. Au final, une belle médaille d’argent qui aurait pu se transformer en or à cinq petits points près. Une épopée pareille, ça vaut bien son Intérieur Sport non ? Ça tombe bien, Babac avait prévu le coup. Boris Diaw n’a pas lâché sa caméra des deux semaines de compétition pour nous sortir un documentaire filmé de l’intérieur. Au programme des 1h20 de film ? Des interviews exclusives avec les douze joueurs, des images filmées en inside dans les vestiaires et à l’entraînement, le tout avec un micro sur Vincent Collet. À côté de ça, des séquences filmées dans les chambres des joueurs lors de leurs jours de repos et aussi celle du staff pendant le tirage au sort des quarts de finale, le tout entrecoupé d’images de match avec les commentaires d’Eurosport. Ce qui nous a permis de nous rappeler de bons souvenirs et de nous taper à nouveau de belles tranches de rire.

Cela fait déjà pas mal d’années que Boris Diaw filme ses voyages et ses péripéties autour du globe et cela a débuté bien avant sa retraite. Sa passion pour la photo s’est développée à partir de 2004, lorsqu’il a commencé à faire des safaris photos. Mais son but était d’avoir des images qui racontent de belles histoires et qui procurent de belles émotions. C’est donc là qu’il a remplacé sa passion par une nouvelle : la vidéo. Aux JO de Londres en 2012, Babac avait déjà filmé le périple, mais en tant que joueur aux côtés de ses coéquipiers. Les séquences filmées étaient clairement plus limitées qu’aujourd’hui, il avait beaucoup moins de temps à y consacrer, donc les images sont restées en interne à la Fédération Française. Désormais, Boris Diaw est plus libre et a le statut parfait pour filmer en interne des images dans les vestiaires d’avant ou d’après-match. Les personnes accréditées pour la communication ne pouvaient pas aller jusque-là. Donc si les autres ne peuvent pas garder de traces, mieux vaut le faire soi-même et, tant mieux, le rendu est encore meilleur.

Un beau documentaire réussi signé Babac sur l’une des plus belles épopées de l’Équipe de France, avec de l’inside et de belles punchlines. Voilà ce qu’est “En Mission”. Pour ceux qui l’auraient manqué hier soir, il est disponible en replay sur FranceTV dès maintenant. Mini faux spoil : restez bien jusqu’à la fin du docu, la scène ajoutée lors du générique de fin est tout simplement géniale.