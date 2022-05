Avec quatre Game 6 en quatre séries, les demi-finales de conférence tiennent leurs promesses. Deux ont été joués cette nuit du côté de Philadelphie et Dallas, et on connaît désormais la première équipe qualifiée pour le dernier carré. Elle évolue sous le soleil de la Floride, tandis que Mavs et Suns vont se retrouver dimanche pour une septième manche qui s’annonce épique.

# Les résultats de la nuit

Sixers – Heat : 90-99

Mavericks – Suns : 113-86

# Ce qu’il faut retenir

# Quelques souvenirs de la nuit

Max Strus is HOOPING 🏀 He leads the @MiamiHEAT with 16 points.#NBAPlayoffs presented by Google Pixel on ESPN pic.twitter.com/AikctR5uUR — NBA (@NBA) May 13, 2022

Danny Green was helped off the floor after an apparent knee injury 🙏 pic.twitter.com/bDiK0qlQRf — Bleacher Report (@BleacherReport) May 12, 2022

Elite defense by Bam Adebayo 🔒#NBAPlayoffs presented by Google Pixel on ESPN pic.twitter.com/JJtBpjlckl — NBA (@NBA) May 13, 2022

🔥 Jimmy Butler is up to 30 points in Game 6 🔥#NBAPlayoffs presented by Google Pixel on ESPN pic.twitter.com/5fOWZ2NKew — NBA (@NBA) May 13, 2022

All love between former teammates after a hard-fought series. 🏀 pic.twitter.com/ktzilNFUWh — NBA (@NBA) May 13, 2022

Dirk fade by Luka!#NBAPlayoffs presented by Google Pixel on ESPN pic.twitter.com/i6cTy2OMyv — NBA (@NBA) May 13, 2022

Luka Dunkcic! He's up to 28 points for the @dallasmavs and we're not even through the 3rd quarter 🔥#NBAPlayoffs presented by Google Pixel on ESPN pic.twitter.com/ZTEPJOufNU — NBA (@NBA) May 13, 2022

Luka took an elbow to the face on this play 😳 Ayton received a technical for taunting pic.twitter.com/2T0aHQ7bJ9 — Bleacher Report (@BleacherReport) May 13, 2022

# Le Top 10 de la nuit

