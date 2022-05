Après les deux gros blowouts de la nuit dernière, la NBA revient cette nuit pour deux autres Game 5 qu’on espère bien plus serrés. Au programme ? Les Celtics et les Bucks qui continuent leur immense bataille et les Warriors qui vont tenter d’envoyer les Grizzlies en vacances.

# LE PROGRAMME DU MERCREDI 11 MAI

1h : Celtics – Bucks (beIN Sports 1)

Celtics – Bucks (beIN Sports 1) 3h30 : Grizzlies – Warriors (beIN Sports 1)

Si vous aimez les séries ultra physiques à la sauce Conférence Est, la confrontation entre Boston et Milwaukee a de quoi vous ravir. Chaque match est un combat, chaque victoire laisse de traces, et on se retrouve aujourd’hui devant un Game 5 qui fait clairement figure de tournant. Les Celtics du franchise player Al Horford (pas une blague) ont réussi à arracher un succès hyper précieux sur les terres des champions en titre il y a deux jours, et les hommes d’Ime Udoka aimeraient bien prendre les commandes de la série pour la première fois. Une victoire pour Boston et ça laisse deux chances aux Verts de conclure, une défaite et ça retourne au pays des Daims dos au mur. On attend un Giannis revanchard côté Bucks après avoir perdu son duel contre Horford et Tatum, et sans Khris Middleton il devra être mieux entouré que lors du Game 4 pour espérer repartir de Beantown avec une troisième victoire.

Ensuite on retournera du côté de Memphis, avec des Grizzlies qui n’ont pas d’autre choix que de gagner s’ils veulent éviter des vacances prématurées. On le sait, pas de Ja Morant côté Grizz, et probablement pas de … Steve Kerr côté Warriors. Dans le protocole COVID, le coach de Golden State devra sûrement laisser sa place une nouvelle fois sur le banc. On peut donc d’ores et déjà annoncer une qualif’ de Golden State pour les finales de conf’ puisque Mike Brown est le GOAT du coaching, c’est bien connu.

S’il vous plaît, peu importe les gagnants, on ne veut pas de +30 cette nuit. On veut du suspense, on veut du scénario épique, on veut de la polémique (juste un peu). Rendez-vous dès 1h du mat’, après une petite sieste et un bon café.