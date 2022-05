La soirée de dimanche a été marquée par les victoires de Dallas et Philadelphie à la maison, les deux équipes revenant ainsi à 2-2 dans leur série respective contre Phoenix et Miami. Les Celtics et les Grizzlies auront un objectif similaire ce soir. Peuvent-ils l’atteindre ?

# LE PROGRAMME DU LUNDI 9 MAI

1h30 : Bucks – Celtics (2-1) (beIN Sports 1)

4h : Warriors – Grizzlies (2-1) (beIN Sports 1)

Est-ce qu’on aura quatre demi de conf’ à 2-2 après quatre matchs ? Pas impossible. Après l’égalisation des Mavs et des Sixers dimanche, c’est donc au tour de Boston et Memphis de faire le boulot pour éviter de se retrouver dos au mur. La seule différence, c’est qu’ils devront aller chercher la win en terre hostile. Et ça, forcément, c’est pas vraiment la même histoire. Les Celtics ne sont pas passés loin d’un succès samedi sur le parquet de Milwaukee et ont tout ce qu’il faut pour repartir du Wisconsin avec une victoire en poche. Le coach Ime Udoka a d’ailleurs déjà mis la pression sur les arbitres, mais il faudra surtout que Jayson Tatum se réveille après son terrible Game 3. Car sinon, la vague Giannis risque d’être encore une fois trop forte. De l’autre côté du pays, les Grizzlies risquent de se retrouver sans Ja Morant au Chase Center. Le phénomène de Memphis est en effet touché au genou et a peu de chances de participer à la rencontre. Alors plus que jamais, les hommes de Taylor Jenkins devront montrer leur capacité à se débrouiller sans leur superstar, comme ils l’ont fait si souvent au cours de la saison régulière. Le problème, c’est qu’en face y’a une grosse machine collective nommée Warriors qui sera absolument sans pitié avec eux.

Les Bucks et les Warriors ont une opportunité en or pour véritablement prendre les commandes de leur série. Est-ce qu’on se dirige vers un 3-1 de chaque côté ? Ou est-ce que Boston et Memphis vont réussir à trouver les ressources suffisantes pour inverser la dynamique de leur série ? Réponse à partir d’1h30.