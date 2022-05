Dans un match âpre, physique et serré, le Game 3 entre les Bucks et les Celtics samedi soir a apporté sa dose de polémique, et son lot de déclas sur l’arbitrage. Ime Udoka, le coach de Boston, ne s’est pas privé pour pointer du doigt les officiels, avec forcément un peu d’amertume.

Marcus Smart était-il en position de tir quand les Bucks ont fait faute sur lui à +3 dans les dernières secondes ? Dans le camp des Bucks, sans surprise, on valide la décision des arbitres qui ont décidé de donner seulement deux lancers-francs aux Celtics, qui se retrouvaient alors dans le bonus. Pour le coach Mike Budenholzer, Smart a tenté le fameux rip-through move de Kevin Durant, qui permettait d’obtenir des lancers il y a encore une décennie mais qui n’est plus considéré comme une faute sur tir dans la NBA actuelle. Du côté de Boston, comme vous pouvez l’imaginer, la version est légèrement différente. Il suffit d’écouter Ime Udoka après la rencontre pour comprendre que la frustration règne dans le vestiaire des Verts aujourd’hui (via NBC Sports Boston).

« C’était une faute sur tir. Il a capté le ballon, ses deux pieds étaient bien plantés dans le sol. Vous ne pouvez pas dire que c’était un rip-through, il voulait tenter un shoot. C’est une mauvaise décision arbitrale. Je l’ai vu en direct, je l’ai revu à la vidéo. Il montait au tir. »

Pour les Celtics, la situation au moment de l’action – trois points de retard avec quelques secondes à jouer – prouve que Marcus Smart voulait tenter un tir. Cela peut s’entendre mais on sait aussi qu’il y a beaucoup de petits malins en NBA (coucou Chris Paul) qui aiment mettre la pression sur les arbitres en tentant de provoquer une faute pour obtenir trois lancers-francs, sans pour autant avoir la ferme intention de tirer à 3-points. C’est rarement tout noir ou tout blanc, et l’interprétation des arbitres joue évidemment un rôle dans la décision finale. On a hâte d’avoir leur explication dans le prochain rapport de la NBA.

« Les arbitres disent que si les joueurs ne tombent pas, ils ne sifflent pas. Du coup, je vais apprendre à mes gars à flopper un peu plus. » – Ime Udoka

Outre l’action impliquant Marcus Smart, la soi-disant liberté d’action laissée par les arbitres à Giannis Antetokounmpo est un autre élément qui a tendance à frustrer la fanbase des Celtics sur cette série. Ce dernier a tout défoncé sur son passage dans le Game 3, littéralement, faisant beaucoup de dégâts dans la défense de Boston. Al Horford, Grant Williams, Rob Williams et compagnie font tout ce qu’ils peuvent pour tenter de freiner le Freak mais il reparte de chaque match avec des bleus un peu partout. C’est marrant parce que dans le même temps, côté Bucks, on a plutôt l’impression que l’agressivité de Giannis devrait résulter en un nombre de coups de sifflet plus élevé en sa faveur.

« Combien ça coûte si je dis quelque chose sur les arbitres ? C’est 20 000 dollars ? Ça fait beaucoup d’argent, donc il vaut mieux éviter. Je préfère garder mon argent, j’ai des couches à payer. » – Giannis

Vous l’avez compris, dans une série hyper physique telle que celle qui oppose aujourd’hui Boston à Milwaukee, chaque équipe a des choses à redire sur l’arbitrage. Classic shit. Mais clairement, comme tant de coachs ont pu le faire avant lui, l’entraîneur des Celtics Ime Udoka tente de mettre un coup de pression sur les officiels en vue du Game 4 de lundi, qui est absolument crucial pour les Verts. Une victoire et ils reprennent l’avantage du terrain, une défaite et ils sont au bord de l’élimination. Pour aller décrocher cette fameuse win en terre hostile, les Celtics devront à la fois éviter un trou d’air similaire à celui du troisième quart-temps du Game 3 (perdu 34-17) tout en ne se focalisant pas trop non plus sur les décisions des arbitres. Ce que veut voir Udoka avant tout, c’est une équipe focus des deux côtés du terrain qui évite les erreurs pouvant donnant des opportunités faciles à la bande à Giannis. Et ce qu’il aimerait sans doute voir également, c’est un Jayson Tatum qui retrouve son basket car mine de rien, quand JT n’est pas au top, c’est pas tout à fait la même.

Les Celtics ne sont pas passés loin dans le Game 3, mais ils sont bien menés 2-1 dans leur demi de conf’ face aux Bucks. À eux de faire ce qu’il faut demain soir pour éviter d’entrer dans une zone hyper dangereuse, peu importe ce que les arbitres peuvent décider au cours de la rencontre.

Source texte : conférence de presse d’après-match (via NBC Sports Boston)