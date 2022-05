Suite à la blessure de Gary Payton II dans le Game 2 de la série entre les Warriors et les Grizzlies, on se demandait qui allait prendre sa place dans le cinq majeur de Golden State pour la troisième manche de cette nuit. Steve Kerr a finalement misé sur le jeunot Jonathan Kuminga, permettant ainsi à ce dernier d’établir un nouveau record de précocité.

19 ans et 213 jours. En commençant la rencontre face aux Grizzlies samedi au Chase Center, Jonathan Kuminga est tout simplement devenu le plus jeune joueur à démarrer un match de Playoffs NBA depuis que la stat de l’âge a commencé à être comptabilisée au début des années 1970. Une belle récompense pour le septième choix de la Draft 2021, auteur d’une première campagne intéressante chez les grands et plutôt séduisant au cours des deux premiers matchs de la série du côté de Memphis. Le choix de Kerr de le titulariser ne coulait pas de source car le coach des Warriors avait également d’autres options à sa disposition. On pouvait imaginer l’intégration de Jordan Poole dans le cinq comme c’était déjà le cas au premier tour face aux Nuggets, ou alors la réintégration de l’intérieur Kevon Looney, remplaçant depuis le Game 5 contre Denver et le retour de Stephen Curry parmi les titulaires. Finalement, le premier a été maintenu dans son rôle de sixième homme tandis que le second a continué d’apporter ses minutes en sortie de banc. Un joli signe de confiance de la part de Kerr envers Kuminga, à la recherche de la meilleure option pour pallier l’absence de Gary Payton II qui était envoyé en mission défensive sur Ja Morant.

Jonathan Kuminga is making history in his rookie season. Since 1971, he’s the youngest player to start a playoff game at 19 years, 213 days old. pic.twitter.com/qPzeQn7ROT — NBA on ESPN (@ESPNNBA) May 8, 2022

Mais comment le gamin s’est-il débrouillé ? Durant les premières minutes du Game 3, on a aimé ce qu’il a pu apporter en défense, il a inscrit les deux premiers paniers de Golden State grâce à ses qualités athlétiques, mais il a montré pas mal de précipitation. Et quand on se précipite dans un match de Playoffs, on fait des erreurs et on perd des ballons (quatre au total). Pas très étonnant pour un garçon de 19 piges qui n’a jamais été dans une telle position, mais ça n’a pas aidé les Warriors qui ont rapidement pris un écart dans le premier quart-temps. L’entrée du vétéran Otto Porter Jr. a fait un bien fou aux Dubs, et ce dernier a d’ailleurs débuté la deuxième mi-temps à sa place. Kuminga est revenu en jeu plus tard dans la rencontre et a profité du tsunami Warriors après la pause pour s’amuser un peu en transition et soigner ses petites stats dans le temps poubelle : 18 points en 18 minutes au final, le tout à 8/10 au tir, sur le papier c’est propre. Il sera désormais intéressant de voir vers quelle option se dirige Steve Kerr pour le Game 4 de lundi soir au Chase Center : Stevie va-t-il le conserver dans le cinq majeur histoire de lui montrer qu’il possède encore toute la confiance du coach ? Kerr préfèrera-t-il miser sur Otto Porter Jr. pour limiter les risques ? Est-ce que le statut de Ja Morant peut influencer le choix de l’entraîneur de GS ? Réponse dans deux jours.

Jonathan Kuminga a pu goûter pour la première fois aux premières minutes d’un match de Playoffs. Y’a eu du bon, y’a eu pas mal de moins bon aussi, mais c’est le métier qui rentre comme on dit. Et chaque expérience est précieuse quand on a 19 ans, surtout que les Warriors auront besoin de lui avec la blessure de Gary Payton II.

Bon Kuminga là… du calme. Belle idée de le titulariser, une défense intéressante, par contre c’est pas la G-League là. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 8, 2022