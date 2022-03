James Wiseman… ça ne sera pas pour tout de suite : ça sent la saison blanche pour le sophomore et les Warriors n’avaient pas besoin de ça

James Wiseman va donc voir son retour à la compétition repoussé une nouvelle fois. Alors qu’il devait revenir sur les parquets cette semaine, le pivot a fait une rechute, poussant la franchise des Warriors à renvoyer le jeune intérieur à l’infirmerie. Saison blanche à venir pour le sophomore, qui ne sera donc pas MIP cette année.

C’est un véritable ascenseur émotionnel que les Warriors viennent de vivre. Cette semaine devait marquer le retour de James Wiseman à la compétition après presque un an d’absence, pour rappel le numéro 2 de la Draft 2020 souffrait d’une déchirure au ménisque du genou droit qui l’avait mené à se faire opérer courant décembre. Après trois mois de rééducation, l’intérieur avait été envoyé en G League où il a tout arraché, confirmant ainsi qu’il était prêt à revenir dans l’équipe A de Golden State. Malheureusement pour les deux parties, l’ami James a fait une rechute et son genou s’est remis à gonfler, repoussant de manière inévitable le retour du géant originaire du Tennessee. Il reste une douzaine de matchs à jouer cette saison pour les Warriors et les probabilités de revoir James Wiseman sur un parquet NBA avant la fin de saison sont désormais quasi nulles. Pour Steve Kerr cette nouvelle est terrible, mais il garde cependant espoir pour la suite de la carrière du jeunot.

« Je me sens mal pour James. Je vais juste continuer à rappeler qu’il n’a que 20 ans. Il a tout son avenir devant lui. Nous devons juste être très, très prudents et faire ce qui est le mieux pour lui à long terme. Chaque décision doit être prise autour de la carrière de James et de son avenir. »

C’est dommage tout ça, et à plus d’un titre car le retour de James Wiseman… les Warriors en auraient eu bien besoin pour la fin de la saison, d’autant plus que les Guerriers de la Baie viennent de perdre Stephen Curry pour deux semaines, ce qui ne leur facilitera pas la tâche pour finir deuxième de la Conférence Ouest. Lors de leurs dix derniers matchs, les champions 2015, 2017 et 2018 n’en ont remporté que quatre et le non-retour de l’Homme Sage signifie également que la rotation intérieure des Warriors pour les Playoffs sera finalement composée de Draymond Green, Kevon Looney, Otto Porter Jr. et Nemanja Bjelica. La perte de Wiseman, qui n’en est pas vraiment une puisqu’il n’a pas joué cette saison, est néanmoins un véritable coup dur pour Golden State et sans leur jeune pivot, les Warriors vont devoir (re)créer une dynamique positive pour les Playoffs sans avoir droit à un changement majeur dans la rotation pour apporter de la nouveauté.

