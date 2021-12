Résumé NBA (scores, stats, highlights) : les Lakers fracassent les Kings en une mi-temps, la revanche est validée

Seulement cinq matchs au programme de ce mardi mais du très lourd à raconter à l’heure des croissants et du café. Le derby de New York, le choc au sommet entre Suns et Warriors, des Lakers à réaction : envoyez le gros résumé !

# Les résultats de la nuit

Raptors – Grizzlies : 91-98

Nets – Knicks : 112-110

Kings – Lakers : 92-117

Blazers – Pistons : 110-92

Suns – Warriors : 104-96

# Quelques images pour égayer votre journée

🔒 5 steals for Chris Paul

🔒 4 steals for Mikal Bridges

🔒 1st GSW game under 100 points this season The @Suns clamp up in their franchise record-tying 17th straight win! pic.twitter.com/jgUow8V5DN — NBA (@NBA) December 1, 2021

✈️ Gary Payton II liftoff on TNT ✈️ pic.twitter.com/anrzUhgpRY — NBA (@NBA) December 1, 2021

Career-high 26 points for @CadeCunningham_! 10-13 FGM

5 3PM

7 REB

3 BLK pic.twitter.com/3YfPuIrwQh — NBA Draft (@NBADraft) December 1, 2021

Malik Monk buzzer beater from DEEP! @Lakers, @SacramentoKings second half set to begin on NBA League Pass: https://t.co/5QqkBhf1W0 pic.twitter.com/S0DWgxA8HQ — NBA (@NBA) December 1, 2021

EVAN FOURNIER MONSTRUEUSEMENT CLUTCH !!!! 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥pic.twitter.com/hfNAXpbFCL — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 1, 2021

Téma la taille du bras.pic.twitter.com/BEFrKz8PNC — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 1, 2021

Harden & Durant lifted the @BrooklynNets to victory in a thrilling NYC showdown 🔥@JHarden13: 34 PTS, 10 REB, 8 AST@KDTrey5: 27 PTS, 5 REB, 9 AST pic.twitter.com/S6snjLCPwB — NBA (@NBA) December 1, 2021

