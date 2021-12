NBA Top 10 du jour : James Harden claque le gros putback, mais la célébration est au moins aussi dingue

Comme tous les matins, c’est l’heure du Top 10 concocté par la NBA. Les images et nous aux commentaires pour ajouter un peu d’épice au show. Let’s go !

Julius Randle embrouille Kevin Durant avec son pump fake. And one ! Alors comme ça, on est mal arbitré Julo ?

Tyrese Haliburton au caviar, Metu à la finition avec le Big Jam. On appréciera le sérieux de la défense des Lakers (non).

Derrick Rose a rappelé à Paul Millsap pourquoi il a longtemps été le cauchemar de tous les défenseurs. L’intérieur des Nets risque d’avoir besoin d’une chaise roulante pour quitter le stade.

C.J. McCollum a cru que l’accès du cercle était open. Jerami Grant lui a répondu : « Not in my house » !

Jaren Jackson Jr. qui part en drive et aplatit un énorme dunk à deux mains. Voilà pourquoi l’ourson nous avait manqué l’an dernier.

En foot, Robben nous avait habitué à sa spéciale du gauche. Quand les défenses NBA comprendront-elles que Chris Paul tire toujours du même spot ?

Gary Payton II épisode 25 avec un énième coup de marteau. Papa peut être fier du rejeton !

Malik Monk a été super cette nuit contre les Kings, voilà une des raisons pourquoi.

Chris Boucher n’a pas fait son meilleur match mais il s’est offert son moment de gloire en écrasant deux joueurs pour le prix d’un.

Patty Mills à trois points, James Harden au putback. Le jam est fou, la célébration encore plus.

C’est tout pour ce Top 10 mais on se retrouve très vite avec de nouvelles images et toujours plus de fun à regarder en famille. Nous ? On a fait le tour alors on va s’étirer un coup et passer à la suite. On préchauffe !