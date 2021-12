Kevin Durant n’est pas inquiet par rapport à son gros temps de jeu cette saison : « Si ça ne tenait qu’à moi, je jouerais 48 minutes »

C’est une stat qui a tendance à passer un peu inaperçue, mais le temps de jeu de Kevin Durant est clairement en hausse cette saison par rapport aux campagnes précédentes. Sachant que KD a connu une rupture du tendon d’Achille il n’y a pas si longtemps, on peut se poser quelques questions. Mais le principal intéressé n’est pas du tout inquiet, au contraire il veut passer le plus de temps possible sur le terrain.

37, 39, 37, 45, 41. Non, ce n’est pas le nombre de points inscrits par Kevin Durant lors de ses cinq derniers matchs, mais son nombre de minutes passées sur les parquets. Ça fait beaucoup non ? Encore cette nuit contre les Knicks, le coach de Brooklyn Steve Nash s’est beaucoup appuyé sur son top player, qui a eu le temps de jeu le plus élevé parmi les Nets et même parmi les deux équipes new-yorkaises. En soi, rien de bien surprenant pour un joueur que beaucoup considèrent comme le meilleur de la planète. Et puis évidemment, le contexte joue beaucoup. Joe Harris est blessé, Kyrie Irving est tranquillement couché dans son canapé, et James Harden – bien qu’excellent cette nuit – connaît un début de saison avec des hauts et des bas. Donc pour permettre aux Nets de gagner des matchs et de squatter les hauteurs de la Conférence Est, Kevin Durant doit répondre présent tous les soirs. Mais accumuler autant de minutes alors qu’on vient à peine d’atteindre le quart de la saison régulière, on se dit que ça peut être pénalisant sur la durée. Cette année, KD n’a raté qu’un seul match et passe en moyenne 35,8 minutes sur le terrain chaque soir (dans le Top 10 NBA). C’est simple, depuis qu’il a quitté Oklahoma City en 2016, jamais son temps de jeu n’était monté aussi haut (35,8 également avec OKC en 2015-16). Chez les Warriors, il n’a jamais joué plus de 34,6 minutes et lors de sa première saison à Brooklyn, il a tourné à seulement 33,1 minutes en 35 matchs, retour de blessure oblige après sa rupture du tendon d’Achille. Du coup, qu’en pense le principal intéressé ? Est-ce qu’il estime qu’il joue trop ? Est-ce qu’il a besoin de souffler un peu ?

« Je suis un joueur de basket, j’aime jouer. Je veux jouer 48 minutes. Je sais qu’il y a beaucoup de gens qui discutent du fait que je joue plus alors que je reviens d’une grosse blessure. Mais j’aime jouer. Si je peux convaincre le coach de me faire jouer toute la deuxième mi-temps parfois, ou me faire rentrer plus tôt dans certains quart-temps, alors je vais le faire. Ma vie en tant que basketteur n’est pas si longue, donc je veux la maximiser. » – Kevin Durant, via @SNYNets

On le sait, Kevin Durant vit basket, mange basket, et dort basket. Ce n’est pas lui qui va dire à Steve Nash que son temps de jeu est trop élevé et quelque part, c’est bien ça qui nous inquiète un peu. Une saison NBA, c’est long, et on ne voudrait pas que KD se crame en enchaînant les matchs à plus de 40 minutes de jeu en régulière. On garde aussi dans un coin de notre tête sa grosse blessure de juin 2019 résultant en une saison blanche. Difficile quand même d’oublier cet épisode marquant de la carrière du bonhomme. Et puis enfin, quand on dézoome, l’objectif des Nets cette saison est d’arriver en forme en Playoffs pour essayer d’aller chercher le titre, pas de se fatiguer en novembre. Kevin Durant est évidemment conscient de tout ça, mais il n’est tout simplement pas du genre à s’économiser quand il s’agit de basket. C’est bien sûr admirable, on espère juste que ça ne va pas se retourner contre lui – et donc contre les Nets – à un moment donné…

À 33 ans, après la saison ratée en 2019-20 et les petits bobos rencontrés l’an passé, Kevin Durant veut passer le plus de temps possible sur les parquets. Mais à partir de quand son total de minutes devient-il trop élevé pour son propre bien ? Vous avez quatre heures.

