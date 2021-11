Joel Embiid et Karl-Anthony Towns pourraient se retrouver ce soir : on espère un gros combat, si possible sans les poings

Alors que Joel Embiid pourrait signer son retour à la compétition ce soir, le hasard du calendrier a mis Karl-Anthony Towns sur sa route. L’occasion idéale pour rappeler le passif entre les deux pivots.

En NBA, on tombe parfois sur des rivalités plus ou moins amicales et puis… il y a ceux qui ne peuvent vraiment pas se sentir. Joel Embiid et Karl-Anthony Towns font partie de cette seconde catégorie. Tout commence par un match anodin de saison régulière en 2019 et une large victoire des Sixers. Un peu trop de câlins, quelques coups de coude gentiment offerts, des mots doux à l’oreille et hop, on part direct sur une ambiance barfight pour animer un peu une rencontre à sens unique. Le verdict est sans appel : double expulsion pour les deux catcheurs et une passe d’arme qui se poursuit jusque sur les réseaux sociaux.

THINGS ARE ESCALATING IN PHILLY WITH KAT AND EMBIID GOING AT IT. pic.twitter.com/7nNhWnCHFv — NBC Sports Philadelphia (@NBCSPhilly) October 31, 2019

Rebelote il y a quelques mois avec un duel musclé mais un peu plus réglementaire entre les deux hommes. La grosse perf et un énorme poster sur la tête de son rival pour KAT, un match compliqué mais la victoire pour Embiid, le tout accompagné de quelques clefs de bras et des moves plus proches du judo que du basket. Pas de quoi faire péter les plombs aux uns et aux autres, même si on a bien senti de l’électricité dans l’air.

Embiid and KAT getting chippy 👀 pic.twitter.com/QjRZSztQg6 — Bleacher Report (@BleacherReport) April 4, 2021

Ce qui nous amène à ce soir et on pourrait bien avoir droit à un nouveau chapitre de cette belle rivalité. Enfin… si Joel Embiid joue. Annoncé « questionable », le Camerounais ne sait toujours pas s’il sera en tenue pour aller batailler avec son rival de toujours. Adrian Wojnarowski d’ESPN a annoncé qu’il y avait « une vraie possibilité pour que la star des Sixers fasse son retour » mais il convient de rester au conditionnel tant que la franchise de Philly n’aura pas officialisé l’info. Absent depuis neuf matchs pour cause de protocole sanitaire, le pivot a cruellement manqué aux siens, lesquels se sont inclinés à sept reprises ! Alors que Philadelphie a chuté jusqu’au neuvième rang à l’Est, le retour du Process ne pourra qu’aider à relancer la machine. Côté Wolves, on reste sur cinq victoires en six matchs et il s’agira de se remettre rapidement de la claque subie contre les Hornets la nuit dernière. Quoi de mieux pour cela que d’aller faire morfler un vieil ennemi ? Rendez-vous à minuit pour le début des hostilités.

Joel Embiid et Karl Anthony Towns pourraient se retrouver face-à-face en ouverture de la nuit et ça promet un beau duel en perspective. On attend d’avoir la confirmation de la présence de JoJo et, si c’est le cas, on se prend un bon fauteuil et du popcorn pour savourer les retrouvailles chaleureuses entre deux des pivots les plus talentueux de la Ligue.

