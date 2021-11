Résumé NBA (scores, stats, highlights) : les Sixers se reprennent face à un Jokic toujours plus seul

Encore une belle nuit dans le rétro et on s’est bien amusé devant notre écran. Le show Curry, la première place à l’Est, le réveil des Sixers ou encore les débuts de Rudy Gay avec le Jazz : c’est l’heure du petit résumé de la nuit.

# Les résultats de la nuit

Cavs – Warriors : 89-104

Heat – Wizards : 112-97

Grizzlies – Clippers : 120-108

Wolves – Spurs : 115-90

Nuggets – Sixers : 89-103

Jazz – Raptors : 119-103

🏀 FINAL SCORE THREAD 🏀 Stephen Curry drops 20 of his 40 points in the 4th quarter, leading the @warriors on a 36-8 closing run! Nemanja Bjelica: 14 PTS, 3 STL

Draymond Green: 14 AST pic.twitter.com/LaepNhMH7e — NBA (@NBA) November 19, 2021

What a @utahjazz debut from @RudyGay! 20 points

7-8 shooting

5-6 from deep

Home W pic.twitter.com/5uDy8YhCMt — NBA (@NBA) November 19, 2021

🔥 @JimmyButler leads the @MiamiHEAT to 4 in a row and to 1st place in the Eastern Conference! 32 points

11-19 shooting

4 steals pic.twitter.com/1pfAp1tkej — NBA (@NBA) November 19, 2021

20 in the 4th for Steph.

40 in the game. From down 13 to start the 4Q…the @warriors lead by 13! Watch: https://t.co/5QqkBhf1W0 pic.twitter.com/o0YJs9TF2P — NBA (@NBA) November 19, 2021

Will Barton no-look.

Nikola Jokic through contact. 1Q on @NBATV pic.twitter.com/FgT7hgwEtg — NBA (@NBA) November 19, 2021

KAT locked in during Q1! 11 points

4-5 shooting Watch on NBA League Pass: https://t.co/5QqkBhf1W0 pic.twitter.com/vTu520vTOE — NBA (@NBA) November 19, 2021

