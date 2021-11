Le Heat sort les barbelés contre les Wizards : victoire 112-97, le trône de l’Est emménage à South Beach

Choc à l’Est avec le leader Wizards qui se déplaçait chez le Heat, quatrième avant cette rencontre. Jimmy Butler a-t-il gagné son duel avec Bradley Beal ? La réponse dans le récap.

Pour les stats maison de la prise de pouvoir de Jimmy Butler and co à l’Est, c’est juste ici.

Un duel Miami-Washington pour prendre la tête de la Conférence Est, qui aurait misé là-dessus au bout d’un mois de compétition ? Pourtant, aucun scandale dans ce constat, on parle bien de deux belles équipes sur ce début de saison et on avait hâte de les voir croiser le fer. Le début de match est timide de part et d’autre, entre l’adresse en berne du Heat et les pertes de balle des adeptes de Poudlard. À ce petit jeu, c’est pourtant la bande à Wes Unseld Jr. qui s’en sort le mieux. Harrell est agressif, les tirs du parking rentrent et la défense fait le taf. South Beach ne s’affole pas et monte tranquillement en température, bien portée par le duo Jimmy Butler-Bam Adebayo. Derrière une défense très sérieuse, les pensionnaires de l’American Airlines Arena vont progressivement prendre les rênes de la rencontre, pour ne plus jamais les lâcher. Washington a beau s’accrocher grâce aux exploits d’un Bradley Beal particulièrement tenace (30 points, 6 rebonds, 5 passes à 11/18 au tir), il manque des renforts pour tenir la distance face au collectif des hommes en noir. Après avoir compté jusqu’à dix-huit points de retard, et malgré un petit run pour tenter de revenir, Washington est obligé de déposer les armes : ce Heat était trop fort.

Avec ce succès, le quatrième consécutif, Miami s’empare de la tête à l’Est et il y a de quoi être satisfait. La défense a été impeccable, les leaders ont répondu présent (32 points, 5 passes, 4 interceptions, à 11/19 pour Buckets, 20 points et 9 rebonds pour Bam) et Gabe Vincent a parfaitement repris le rôle d’un Tyler Herro en civil ce soir. Devant un Dwyane Wade venu parler de son bouquin, les Floridiens ont vécu une belle soirée. Côté D.C. par contre, il y aura un peu de déception vu la partition du jour. On pourra relever les bons matchs de Kyle Kuzma, du rookie Kispert ou le retour en forme de Bradley Beal mais, derrière, c’était assez moyen. Difficile aussi de gagner un match quand on perd tant de ballons (17). À noter le nouveau coucou express de notre frenchy Joël Ayayi dans le garbage time (1 passe, 1 rebond en… 1 minute). Après deux matchs à l’extérieur et deux défaites, le retour à la Capital One Arena va faire du bien pour Wes Unseld Jr. et les siens. Et quoi de mieux pour oublier une défaite que de battre l’équipe qui vient de vous l’infliger ? Rendez-vous samedi soir pour la revanche et… une nouvelle permutation au classement ?

Le Heat avait l’occasion de prendre le pouvoir dans la Conférence Est et il n’a pas manqué cette opportunité. Victoire avec autorité contre les Wizards et une belle série qui ne demande que confirmation, le temps est au soleil à South Beach !