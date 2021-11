NBA Top 10 du jour : Rudy Gobert en mode Magic Johnson, on vous jure que cette phrase est vraie

Comme chaque matin, la NBA nous prépare un petit Top 10 des plus belles actions de la nuit ! Pour l’occasion, on se met en mode commentateurs et on vous raconte tout ça avec la sauce TrashTalk. Let’s go !

Tacko Fall n’a pas vu beaucoup le terrain cette nuit mais il a eu le temps d’aller claquer du ballon. Un adulte qui joue avec des gamins.

Si le tir de loin ne marche pas, prend ton propre rebond et va claquer un gros dunk à deux mains : évangile selon Gabe Vincent, chapitre 1.

Darius Garland a des yeux partout sur le terrain, surtout quand c’est pour trouver son pote Isaac Okoro seul sous le panier.

Tyronn Lue va peut-être devoir imposer une séance sur le box out à ses Clippers, il y a du marsupilami chez les Grizzlies.

Dean Wade récupère un panier cadeau sur un lancer-franc, on dit merci à Draymond Green et Gary Payton II pour la gestion du rebond, les écoles de basket se régalent !

Quand Rudy Gobert n’est pas là pour filer des tartes, Hassan Whiteside peut faire le taf. Chris Boucher n’a pas regardé de tous les côtés, pas du blanc côté en tout cas !

Aaron Gordon est habitué à postériser tout le monde mais il se retrouve du mauvais côté de la photo cette fois-ci. Une nuit à oublier pour les Nuggets.

Si Steven Adams commence à faire des no look passes, autant donner le titre tout de suite aux Grizzlies.

Darius Garland fait la totale à Damion Lee et on ne connaissait pas cette danse. Pas totalement impossible qu’il y ait reprise de dribble cependant, mais c’est un détail.

Un frenchy qui fait la une du Top 10, c’est pas beau ça ? Rudy Gobert qui claque une passe dans le dos en contre-attaque, c’est le Showtime qui s’est emparé de Salt Lake City.