La valeur de Kyrie Irving sur le marché des transferts serait quasiment nulle : faudra pas être surpris quand il sera tradé pour un deuxième tour de draft

Toujours écarté du groupe des Nets et pas près de revenir d’après les intentions du nouveau maire de New York, Kyrie Irving possède un avenir bien incertain avec Brooklyn. Mais si la franchise new-yorkaise décide au bout d’un moment de se séparer définitivement d’Uncle Drew, elle risque d’avoir beaucoup de mal à le trader.

Bien évidemment, aujourd’hui mercredi 10 novembre 2021, on n’en est pas là. Les Nets ont décidé d’avancer sans Kyrie Irving tant qu’il n’est pas éligible pour jouer au Barclays Center, mais ce n’est pas pour autant que Brooklyn a fait une croix sur Uncle Drew. Est-ce que le manager général Sean Marks décroche son téléphone quand quelqu’un l’appelle concernant Kyrie ? Oui, car ça ne coûte rien. Cherche-t-il à le bouger absolument à l’instant T ? Non. Car même si elle est clairement dans une impasse avec Irving, la franchise de New York espère toujours revoir ce dernier sous le maillot blanc et noir un jour, aux côtés de Kevin Durant et James Harden. Avec un Ramesse qui galère pour retrouver son meilleur niveau, il ne fait aucun doute que l’absence d’Irving pèse lors de certains matchs et on sait que les Nets n’ont qu’un seul objectif en tête : gagner le titre NBA. Sauf que plus on avance, plus c’est difficile d’imaginer le monstre à trois têtes new-yorkais évoluer ensemble. Au contraire, on peut commencer à se demander si les Nets ne vont pas chercher à transférer Irving à un moment donné histoire de récupérer au moins quelque chose en échange. Une question que se demande également HoopsHype, qui est allé interroger plusieurs dirigeants NBA – sept exactement – pour prendre la température concernant la valeur de Kyrie sur le marché des transferts. Spoiler, elle serait quasiment nulle.

« Globalement, chaque front office, chaque coaching staff est effrayé par Kyrie, et ne veut pas être en contact avec lui. Honnêtement, avant tout ça [l’épisode du vaccin, ndlr.], il n’y avait peut-être que quatre équipes. Les front offices n’ont pas confiance en lui. Les coachs ne veulent pas de lui. Les joueurs l’aiment bien cependant. » – Un dirigeant NBA

Ce n’est un secret pour personne, la réputation qui accompagne aujourd’hui Kyrie Irving – qu’elle soit exagérée ou non – et certains de ses antécédents (absence inopinée de deux semaines en début de saison dernière par exemple) peuvent refroidir n’importe quelle franchise potentiellement intéressée par ses services. Encore plus avec l’épisode du vaccin COVID et son absence des Nets actuellement. Et puis il ne faut pas oublier non plus la situation contractuelle d’Irving. En effet, alors que ça parlait prolongation avec Brooklyn au début de l’intersaison, Kyrie est aujourd’hui dans une dernière année de contrat potentielle sachant qu’il possède une player option sur la saison 2022-23. Alors quand vous mettez tout ça ensemble, forcément c’est compliqué pour Brooklyn de trouver un partenaire de trade avec une contrepartie honnête pour un joueur du calibre d’Irving, dont le talent est connu de tous.

« Il est un joueur max, pour qui des dirigeants ne sont pas prêts à lâcher des assets qu’on peut lâcher habituellement [pour ce type de joueur, ndlr.]. Au vu de tous les risques associés avec lui, les équipes ne veulent pas payer le prix qu’on paye habituellement pour un joueur aussi fort. » – Un autre dirigeant NBA

Du coup, c’est quoi la suite ? Cette situation entre les Nets et Kyrie peut-elle se débloquer d’une manière ou d’une autre cette saison ? « Je n’ai pas connaissance d’une seule équipe qui souhaite le recruter » a ajouté un dirigeant. Même pas Philadelphie, une autre franchise qui se retrouve bloquée avec le dossier Ben Simmons ? C’est l’un des rares scénarios qui a un minimum de sens au vu de la situation actuelle des Nets et des Sixers. Mais pour le moment, rien de bien concret s’est matérialisé à ce niveau-là. Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, le boss Daryl Morey n’aurait en effet pas contacté le GM des Nets Sean Marks concernant un potentiel deal Irving – Simmons pour l’instant.

Des restrictions sanitaires qui restent à New York, une valeur sur le marché des transferts quasiment nulle, et un Kyrie visiblement toujours pas prêt à se faire vacciner, autant dire que ce n’est pas demain qu’on reverra Irving sur les parquets NBA. À moins qu’il joue le All-Star Game…

Source texte : HoopsHype