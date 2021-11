Nikola Jokic va voir sa série de 200 matchs consécutifs s’arrêter : rien ne résiste à un Markieff Morris actuellement recherché par la police serbe

On le sait tous, on l’a tous vu, Nikola Jokic a secoué le cocotier de Markieff Morris. Un vilain geste qui va couter au MVP en titre un match de suspension. C’est donc la fin d’une série de… 200 matchs consécutifs pour le Joker, et ça méritait au moins d’être mentionné.

Dans un univers parallèle, Nikola Jokic et ses frères s’adonnent quotidiennement à des combats à mains nues contre des ours. Mais dans la réalité, Nikola Jokic est un énorme joueur de basket et ses mains sont plus habituées à distribuer les caviars plutôt que les mandales… ce qui n’est pas le cas de ses frères. Bref, lors du match face au Heat, le Joker nous a fait un petit mix des deux avec Markieff Morris dans le rôle de l’ours. Un gros coup d’épaule après une faute vicieuse de l’ancien Lakers, qui a de lourdes conséquences pour le Serbe. Tout d’abord ses frères ont enflammé la toile en certifiant qu’ils étaient bien chauds pour un octogone sans règle entre les deux fratries. Mais le Serbe voit aussi une belle série prendre fin avec sa suspension à venir, car le Joker n’avait pas raté un match depuis… le mois d’avril 2019, soit 200 matchs consécutifs. Heureusement que Kawhi Leonard est déjà blessé sinon il aurait dû prendre un peu de repos rien qu’à la lecture de cette statistique. Oui oui, le géant Serbe a donc lacé 200 fois de suite ses petits souliers pour porter les Nuggets sur ses épaules, sans jamais manquer un jour de boulot et ce durant plus de deux ans et demi. Une longévité exemplaire, qui plus est à un niveau diabolique pour le natif de Sombor. Ça c’est de l’employé comme dirait Sylvie de la compta.

La nuit dernière, Nikola Jokić jouait son 200ème match consécutif avec Denver (playoffs inclus). Sa dernière absence date du 7 avril 2019 (load management vs Portland) Cette série devrait prendre fin. pic.twitter.com/NT7wpvRUJ0 — Denver Nuggets France (@NuggetsFra) November 9, 2021

De ce mois d’avril 2019 à aujourd’hui, Nikola Jokic est monté en puissance pour devenir l’un des meilleurs joueurs de la Ligue, voyez par vous-même : All-Star en 2020 et 2021, All-NBA First Team en 2019 et 2021 et surtout un trophée de MVP qui récompense un exercice 2020-21 rocambolesque : 26,4 pions, 10,8 rebonds et 8,3 assists. Et cette saison encore le Serbe préféré de ton Serbe préféré a la patate chaude : 25,4 points, 13,6 rebonds et 5,7 assists en 10 matchs. Il s’en est passé des choses en 200 matchs mais voilà, Markieff Morris est passé par là et a fait disjoncter le géant. Résultat, un mauvais geste, une suspension et la fin de la série pour le Joker.

200 matchs c’est beaucoup mais c’est un chiffre qui fait bien marrer A.C. Green, l’ailier des Lakers (puis des Suns, des Mavs et du Heat). L’Ironman de la NBA c’est lui, et mouillez-vous bien la nuque puisque Assez a joué… 1 192 matchs consécutivement. Non vous n’avez pas de déficience visuelle, A.C. Green a bien joué 1 192 matchs de suite entre 1986 et 2001. Pas un soir d’absence, pas une blessure en 14 ans, là on a définitivement perdu Kawhi et Sylvie de la compta et le bonhomme détient un record qui va sûrement garder son nom bien au chaud dans les livres d’histoires. Le deuxième plus grand Ironman de l’histoire ? Randy Smith, avec 906 matchs consécutifs de 1972 à 1982. Des séries qui semblent lunaires pour la NBA d’aujourd’hui où la santé du joueur passe avant tout. Avec la future absence de Jokic pour le prochain match, ils ne sont ainsi plus que deux à compter plus de 200 apparitions de suite : Mikal Bridges des Suns et Justin Holiday des Pacers… mais attendez un peu qu’ils croisent la route de Markieff Morris.

Les fusibles de Nikola Jokic se sont touchés après la grossière faute de Kieff Morris. Résultat, un match de suspension qui vient clore la jolie série de 200 matchs consécutifs. C’est pas jojo mais c’est comme ça, et d’avril 2019 à aujourd’hui le Joker aura allié longévité et excellence pour glaner notamment un titre de MVP. Wow.

