Boston tâtonne : les verts sont dans le rouge, quelles solutions pour les Celtics ? Apéro TrashTalk

Jaylen Brown blessé, Jayson Tatum tête baissée, Marcus Smart qui cimente, Ime Udoka un peu dans le flou, ajoutez à ça des défaites frustrantes et un calendrier hardcore et vous avez un Apéro obligatoire spécial Celtics ! Après les changements effectués à l’intersaison, la franchise de Boston tâtonne depuis la reprise, comme le montre son bilan décevant de quatre victoires pour six défaites sur les dix premiers matchs. Pas vraiment le départ espéré pour ces Celtics toujours ambitieux mais aujourd’hui dans le dur. Comment s’en sortir le plus vite possible ? Faut-il garder ce groupe en entier et rester patient ? Ou va-t-il y avoir du mouvement prochainement ? Faut qu’on en parle

