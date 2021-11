Flashback – le jour où Bam Adebayo a démoli Jayson Tatum dans les airs : le désir de vengeance doit être immense alors rendez-vous à 0h30

Hier soir le programme NBA était déjà explosif et ça continue aujourd’hui avec notamment un Boston – Miami qui promet d’être assez dingue. Cette confrontation s’accompagne en tout cas d’un gros passif, qui date au plus récent des Playoffs version bubble avec ce block monumental de Bam Adebayo sur Jayson Tatum. Fallait bien que ça ressorte hein, et le contraire vous aurait sûrement étonné. Grosse confrontation et gros enjeux à la clé, décidément cette Conférence Est devient de plus en plus croustillante au fil des matchs.

Impossible de prêcher la politique de l’autruche à quelques heures de ce match. Le block de Bam Adebayo sur Jayson Tatum en 2020, c’est ce qu’on appelle un moment clutch. Rajoutez à cela l’aura de la postseason et le contexte inédit forcé par la crise sanitaire et vous obtenez un moment I-NOU-BLI-ABLE. Et si l’un des disciples de Kobe Bryant en a sali un autre ce jour-là, le rôle de chacun est on ne peut plus clair dans cette histoire. Pour les fans de Tatum, devenus amnésiques à partir du titre de ce papier, Magic Johnson par exemple se souvient d’absolument tout et quand quelqu’un qui s’est enfilé autant de Playoffs en tant que joueur et en tant que spectateur vous dit que c’est le meilleur defensive play qu’il ait vu, on peut sans souci parler d’action all-time sans que ça ne choque grand monde.

Bam Adebayo’s block on Jayson Tatum’s dunk attempt was the best defensive play I’ve seen ever in the playoffs!!!!

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) September 16, 2020

En dehors de cette histoire de contre et de comptes à régler ? Gros souci pour les Celtics car Miami est dans une forme olympique? Sans déconner hein, le Heat a de quoi envoyer une équipe olympique omnisports à Paris si les joueurs gardent cette forme d’ici 2024. Et du côté des Verts… c’est loin d’être la forme, car malgré une victoire contre Orlando la nuit dernière c’est même carrément la pagaille.

L’ambiance est bizarre chez les Celtics, à Miami c’est le feu wow quel jeu de mots

Les Celtics ont tenu une réunion réservée aux joueurs avant la victoire (92-79) d’hier soir à Orlando contre le Magic, un meeting devenu trop essentiel après l’énorme craquage de Boston au quatrième quart-temps lundi dernier contre les Bulls. Selon le Woj les explications ont parfois été très viriles, petite parenthèse ce gars écoute vraiment aux portes, et plus sérieusement Jaylen Brown a expliqué à ce sujet qu’il s’agissait juste d’une opportunité de parler en groupe, d’établir une communication et d’aller de l’avant. Dans le tas il place quand même une petite pensée pour Smart en expliquant que ses remarques sur son jeu n’étaient pas nécessaire, et très vraisemblablement les C‘s n’ont pas réglé tous leurs problèmes à l’approche d’un gros match où la concentration sera de mise. Du côté de Miami, l’intensité qu’ils parviennent à mettre en défense est juste absurde pour le moment. Il est aussi absurde de parler de titre si tôt dans la saison d’ailleurs, mais regarder le Heat défendre a été un pur plaisir jusqu’à présent et a même fait re-surgir les souvenirs du Heat finaliste en 2020… dans une meilleure version peut-être. Tout porte à croire que oui, mais il ne coûte rien d’être patient avant de confirmer quoi que ce soit. Jusqu’à présent P.J. Tucker et Kyle Lowry ont été de brillants ajouts à l’équipe, mais le tout reste diligenté par Bam Adebayo et Jimmy Butler. Qui plus est l’ambiance du groupe parait si saine qu’il n’est pas exagéré de voir le travail d’Erik Spoelstra comme celui d’un simple coordinateur défensif. Miami oblige les adversaires à rater des tirs sans forcément créer de turnovers, et avec l’habilité au rebond du Heat l’opposant se retrouve finalement avec peu de chance de s’en sortir. S’ils ne terminent pas parmi les trois premiers en défense cette saison, une situation extraordinaire comme une hécatombe à l’infirmerie en sera sans doute la cause car tout est juste solide pour ne se laisser tomber dans des explications tant cette équipe de Miami offre des choses à dire.

Le Heat a l’air vraiment injouable en ce moment. Ça donnerait presque envie de prendre ses jambes à son cou d’autant plus que les Celtics sont en back-to-back et convalescents mais rien impossible dans cette belle NBA. Pour rajouter un peu d’huile sur le feu, sachez que même l’illustre Tacko Fall avait les deux mains sur la tête après ce block de malade, alors le kid de Saint Louis prendra-t-il sa revanche sur Bam Bam tout en redonnant confiance « ses gars » ? Rendez-vous ce soir à 0h30 pour le découvrir.