Jamal Crawford et Quentin Richardson aux commentaires du NBA League Pass ? J-Crossover et Q-Rich dans votre salon, meilleure nouvelle de la journée !

Il était déjà de notoriété publique que suivre un match de NBA relevait plus d’une expérience que d’une simple retransmission télé. Comme quand on suit une rencontre au stade, un Lakers – Nets en direct sur sa télé a des avantages qui lui sont propres, aujourd’hui plus que jamais. Tenez-vous prêt car cette saison, la NBA prépare un concept de retransmission des matchs sur un canal alternatif, animé par… Jamal Crawford et Quentin Richardson. Entre analyses de fins connaisseurs, invités surprises et fous rires, Adam le big boss a encore frappé fort.

La promotion a été énorme aux States, elle l’a été beaucoup moins en France mais vous vous souvenez sans doute d’un Warriors – Pelicans en mai dernier lors duquel des personnages Marvel passaient à la télé et sur le fil twitter d’ESPN. Tout le monde s’est sans doute posé la même question » c’est quoi ce bordel ? « , mais attendez vous en tout cas à un autre moment WTF ou un nouveau tour de passe-passe signé Adam Silver. Selon Front Office Sports, la Grande Ligue devrait annoncer prochainement une émission télévisée alternative avec Jamal Crawford et Quentin Richardson sur le NBA League Pass, avec des petits bonus que vous accueilleraient sans doute à bras ouvert. À partir de jeudi, les deux anciens cracks de NBA J-Crossover et Richie Rich devraient ainsi fournir leurs propres commentaires sur une partie des matchs et ce pour les dix prochaines semaines, dans le cadre des festivités liées au 75ème anniversaire de la ligue. Bien entendu ils ne seront en rien similaires à ce qu’on entend d’habitude à la télé américaine, horsmis quand l’original Stephen A. Smith s’invite aux matchs des Knicks. Les deux joueurs retraités devraient donc faire à leur sauce, on se souvient tous que ce n’est pas le style qui leur manquait, et surtout on parle de passionnés qui se classent également dans la catégorie des « hoopers », ces mecs qui ont une approche disons plus… romantique du Basket.

Ce que ça pourrait donner si on se base sur le model NFL

L’objectif est d’apportér une analyse en profondeur aux moins avides d’émissions de débats comme on en voit constamment à la télé américaine. Tiens, on est sur TrashTalk mais une parenthèse NFL s’impose pour mieux comprendre vers quoi cette nouveauté nous conduit. Certains formats pourraient ainsi être similaires à cette pépite que l’on retrouve en NFL (Monday Night Football) avec les célèbres frères quarterback Payton et Eli Manning, qui ont tous les lundis une conversation non-scénarisée sur le match en cours en se basant sur leur expérience et leur incommensurable connaissance du jeu. Imaginez-vous maintenant cela avec deux anciennes stars de la NBA avec un beau QI basket et un sens de l’humour indiscutable. En continuant à se baser sur ce modèle, des invités surprise de prestiges pourraient se joindre à la conversation. Par exemple, Dwyane Wade pourrait participer quelques minutes aux commentaires en visio pour disséquer le jeu de son pote à la compote CP3 pendant un match des Suns. On peut aussi se jeter dans le torrent des projections lointaines et imaginer Kareem Abdul-Jabbar, le soir où LeBron James battra son record, rejoindre le direct pour le féliciter et lâcher au passage quelques lignes de son immense savoir. Le plateau NBA on TNT est la preuve que la ligue ne manque pas de grands noms et de personnalités divertissantes et opiniâtres, et de plus en plus les téléspectateurs veulent davantage de choix au-delà même des plateaux télé et des diffusions de matchs traditionnels qui sont pratiquement inchangées depuis des décennies. John Kosner, président de Kosner Media appelle à ce propos le direct des frères Manning « l’avenir » de la diffusion sportive.

« Le ManningCast a été un énorme succès car il offre un accès authentique aux athlètes vedettes et il est à la fois informatif et amusant. »

Et n’oublions pas l’impact que ces nouveautés ont sur les plus jeunes, on se souvient par exemple, lors du fameux Marvel Game, que le fils de Draymond Green lui avait lâché un « papa tu as été le super-héros de la rencontre », bail méga choupinou s’il en est. Autre bonus, cette alternative pourra aider les plus indécis à trancher les soirs où la programmation a un petit air de buffet à volonté. Non mais sérieusement quoi, Jamal Crawford et Quentin Richardson, y’a de quoi être séduit par cette perspective ou pas ?

Les sports US c’est aussi (et surtout) un spectacle et c’est en partie pour ça qu’il y a tant à dire au quotidien. Ce projet marque encore une fois la volonté de la ligue de se réinventer et de diversifier l’expérience du téléspectateur. En attendant que le multiplex fasse son entrée dans le game, à priori cela n’arrivera pas de sitôt mais… on a le droit de rêver non ?