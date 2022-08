C’était le principal événement basket de ce samedi. Du côté de Seattle, LeBron James, Jayson Tatum et d’autres noms sympathiques se sont réunis pour participer à la ligue Pro-Am de Jamal Crawford, le tout devant un public venu en masse pour rencontrer ses héros. Malheureusement, le parquet du Royal Brougham Pavilion a fait des siennes…

L’attente était évidemment énorme. Pour une ville comme Seattle qui respire le basket mais qui n’a toujours pas récupéré de franchise NBA depuis le départ des Sonics il y a de ça 15 ans, la venue de LeBron et Cie représentait une occasion immanquable aux yeux des amoureux de la balle orange. La salle était blindée de partout, la température est rapidement montée… pour redescendre tout aussi vite. Avant même la mi-temps du match, l’orga a décidé de renvoyer tout le monde à la maison, la faute à un parquet humide qui ne pouvait pas garantir la sécurité des joueurs. Faut avouer que là, en matière de clim, on a rarement fait mieux. Un dénouement finalement assez symbolique d’une soirée – il faut bien le dire – un peu chaotique. Entre l’alarme incendie qui s’est déclenchée avant le début du match, le petit bobo à la cheville de Chet Holmgren dans les premières minutes, la folie autour de l’arrivée de LeBron sur le parquet et donc l’état de ce dernier, les risques ont fini par prendre le dessus sur les bénéfices. Et y’a rien de pire pour une ligue Pro-Am d’être le théâtre d’un incident impliquant un joueur NBA.

Cela n’a cependant pas empêché les fans de Seattle, et ceux qui étaient sur leur écran cette nuit, d’assister à quelques highlights pendant la vingtaine de minutes où les joueurs se retrouvaient sur le terrain. Certes ça jouait à deux à l’heure pour éviter tout drame, mais on a pu voir Jayson Tatum enchaîner les ficelles, LeBron lâcher quelques gros tomars tout en se chauffant avec un no-name, ou encore Paolo Banchero affronter Dejounte Murray en un-contre-un. C’est déjà ça.

Je crois qu'il y a du monde pour voir LeBron et Cie à Seattle 👀👀pic.twitter.com/vvFFMFr7aE — Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) August 20, 2022

Clippers chairman Steve Ballmer in the building @thecrawsover, chatting with UW associate head coach Will Conroy. pic.twitter.com/aphvfmOzAK — Kevin Pelton (@kpelton) August 21, 2022

15 ans après, LeBron de retour à Seattle 🔥🔥 (h/t @kpelton)pic.twitter.com/2mFgltCSOw — Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) August 21, 2022

Tari Eason (@TAR13ASON) gets the stop on LeBron James and gets the dunk on the other end 🔥 pic.twitter.com/rThUQoyh5g — Bradeaux (@BradeauxNBA) August 21, 2022

🚨 Tonight's game at @thecrawsover has been called off due to condensation on the court.pic.twitter.com/jB8wut63v0 — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) August 21, 2022

Well… the game was just ended, with 5:47 left in 2nd quarter. Jamal Crawford says for the safety of the professionals, they have to end it. LeBron, Tatum wave. Crowd runs on floor. ⁦@thecrawsover⁩ pic.twitter.com/3YGQKSBvSW — Chris Daniels (@ChrisDaniels_TV) August 21, 2022

Damn, had to call the game because the floor is too slippery. It’s super duper hot and humid in here. Too risky with all these millionaires in here. — Dugar, Michael-Shawn (@MikeDugar) August 21, 2022

that was the greatest 20 minutes of seattle history — Chris Montano (@gswchris) August 21, 2022

LeBron, Tatum, Banchero, Holmgren, Dejounte, Aaron Gordon, Isaiah Thomas, Marjon Beauchamp, Tari Eason, ils étaient tous là pour donner aux fans de Seattle un show inoubliable. L’état du parquet a malheureusement empêché le spectacle de se dérouler correctement, de quoi laisser tout le monde sur sa faim. On a néanmoins eu la confirmation d’une chose : va falloir penser très sérieusement à ramener une franchise à Seattle…