Vous êtes en manque de basket et l’intersaison NBA commence vraiment à vous peser ? Ça tombe bien parce qu’on a une grande nouvelle pour vous. Ce samedi, du côté de Seattle, LeBron James va jouer à la balle orange en compagnie de Jayson Tatum et d’autres noms sympathiques de la NBA, dans le cadre de la ligue Pro-Am de Jamal Crawford. Immanquable !

La participation de LeBron James à la Drew League de Los Angeles avait déjà provoqué une énorme hype à tel point qu’elle fut retransmise par la NBA, ce qui n’était jamais arrivé dans l’histoire d’une ligue Pro-Am. Et désormais c’est la ville de Seattle qui va pouvoir admirer de très près les talents de LeBron. Si l’on en croit le compte Twitter de l’ancien NBAer et roi du crossover Jamal Crawford, James sera effectivement dans la cité émeraude ce samedi pour participer à la CrawsOver Pro-Am. Avec lui ? On retrouvera la star de Boston Jayson Tatum, le deuxième choix de la Draft NBA 2022 Chet Holmgren, l’ancien Celtic et pur produit local Isaiah Thomas, le rookie Marjon Beauchamp (originaire de l’État de Washington), avec comme cerise sur le gâteau les retrouvailles entre les natifs de Seattle Dejounte Murray et Paolo Banchero. Le casting est exceptionnel et ça promet une pure soirée basket dans une ville qui respire véritablement la balle orange. Preuve de l’attente que suscite cet événement XXL, y’a littéralement des gens qui ont sorti les tentes et les chaises de camping pour squatter près de la salle et ainsi maximiser leurs chances d’assister à la rencontre. Pour info, elle est prévue au Royal Brougham Pavilion (environ 2 600 places) sur le campus de la Seattle Pacific University à 2h30 du matin (dans la nuit de samedi à dimanche), et sera diffusée une nouvelle fois sur l’application NBA ainsi que sur NBA.com.

C’est un coup énorme réalisé par Jamal Crawford, l’ambassadeur de la ligue « CrawsOver » qui fait le max pour faire vivre le basket dans sa ville natale malgré l’absence d’une franchise NBA. La perte des SuperSonics (au profit de la création du Oklahoma City Thunder) il y a maintenant quinze ans n’a toujours pas été comblée mais grâce aux efforts de J-Crossover, Seattle reste sur la carte du basket US, notamment durant l’été grâce à cette prestigieuse ligue Pro-Am où plusieurs stars NBA sont déjà passées (Kyrie Irving, Chris Paul, Kevin Durant…). Pour les fans de basket de la cité émeraude, c’est ainsi l’occasion ou jamais d’observer des grands noms qu’ils voient habituellement à la TV, et on s’attend donc à une ambiance complètement folle la nuit prochaine quand LeBron et Cie fouleront le parquet du Royal Brougham Pavilion.

En ce mois d’août un peu long et alors que deux mois nous séparent encore de la prochaine saison NBA, ce genre d’événement est tout simplement un must-see. Cela fait depuis janvier 2007 que LeBron James n’a pas joué un match de basket à Seattle, et on peut compter sur les fans pour lui réserver un accueil Royal au Brougham Pavilion.

Sources texte : Jamal Crawford, NBA

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 I thought it was gonna be a movie… now it’s HISTORY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! This will be a day like we’ve NEVER SEEN @KingJames WILL BE PLAYING @thecrawsover PRO AM!!!!!!!!!!! It’s O-V-E-R ‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️ pic.twitter.com/wEmLW8zooq — 🏁 Jamal Crawford (@JCrossover) August 19, 2022