Tout au long de ce mois d’août teinté de bleu, de blanc et de rouge, nous avons la chance de suivre les coulisses de l’Équipe de France dans une mini-série intitulée « Quotidien », et dont le sixième épisode « Hygiène de vie » a récemment été publié. Au programme ? Ça parle sommeil et bouffe.

Bon, on est un peu mal placés pour en parler, mais le sommeil c’est important. Pour la récupération, pour être bien physiquement comme mentalement, pour éviter les cernes de trois kilomètres, bref pour être frais quoi. C’est encore plus vrai pour une équipe nationale qui est sur le point d’attaquer de grosses échéances avec les qualifications pour le Mondial 2023 et bien évidemment le début de l’EuroBasket 2022 début septembre. Alors que les Bleus viennent tout juste de boucler leur préparation avec un bilan de quatre victoires en quatre matchs, l’heure est justement à la récup’ pour l’EDF, l’occasion de faire un focus sur la nécessité de bien dormir.

« Le sommeil, c’est un point super important. Cela fait partie de l’entraînement invisible, c’est quelque chose qui est toujours difficile à quantifier et évaluer, mais on sait qu’on a autant besoin de sommeil que d’entraînement pour être performant. » – Geoffrey Wandji, médecin de l’Équipe de France

Bien dormir, mais aussi bien manger. Ce n’est un secret pour personne, pour maximiser son niveau de jeu il vaut mieux éviter les gros burgers et manger le plus sain possible (même si Glen Davis n’est pas vraiment d’accord avec ça). Du coup le staff des Bleus fait en sorte de proposer des plats bien équilibrés pour les joueurs, notamment avant les matchs histoire d’éviter de se sentir trop lourd. Impossible cependant de contrôler les habitudes alimentaires de chaque membre du groupe à la lettre, alors c’est à chacun d’avoir la conscience professionnelle nécessaire pour éviter les excès.

« Je fais toujours très attention à ce que je mange. Jamais de bonbons, j’évite surtout les Dragibus parce que c’est pas bon pour toi. Par contre Isaïa [Cordinier, ndlr.], je l’ai vu manger un Twix et un Lion dans l’avion. » – Amath M’Baye, joueur de l’EDF et chambreur à ses heures perdues

À quelques jours seulement du début des choses sérieuses, on espère que nos Bleus ont accumulé la dose de récupération nécessaire pour arriver au top aux matchs officiels. Dans le sport de haut niveau, le moindre détail compte, et l’hygiène de vie est évidemment au centre de la performance. Au grand dam de Gérard.

Source texte : FFBB