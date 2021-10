Programme NBA : Warriors – Grizzlies pour finir la nuit, y’a comme une odeur de revanche dans l’air à Curry City

Nous sommes jeudi et ce n’est pas le moment de baisser la garde. Ja Morant face à Steph, KCP (lol) face à Trae Young, Joakim Noah Night à Chicago, clasico texan… il y a du beau monde sur les terrains NBA cette nuit. Il est beau, il est chaud, envoyez le programme !

_____

# LE PROGRAMME DU JEUDI 28 OCTOBRE 2021

1h : Wizards – Hawks

: Wizards – Hawks 1h : Sixers – Pistons (sur beIN Sports 1)

: Sixers – Pistons (sur beIN Sports 1) 2h : Rockets – Jazz (sur beIN Sports 4)

: Rockets – Jazz (sur beIN Sports 4) 2h : Bulls – Knicks

: Bulls – Knicks 2h30 : Mavericks – Spurs

: Mavericks – Spurs 4h : Warriors – Grizzlies

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Golden State Warriors – Memphis Grizzlies (4h) : pas de chichi, pas de suspense, venons en aux choses sérieuses, avec un Chase Center plein à craquer pour regarder la bataille entre deux meneurs qui jouent leur meilleur basket. C’est le match de la nuit, c’est Golden State contre Memphis mais pas Depay, celui-là est moins en forme, c’est Steph Curry contre Ja Morant. Encore une fois, la NBA nous livre un affrontement aux petits oignons. Ja Morant tourne à 30,5 points de moyenne, ce qui en fait l’un des – ou le – meilleur joueur de cette entame de NBA, bref le petit ours devient grand et joue comme une bête. Résultat, les Grizzlies sont l’une des équipes les plus emballantes à voir jouer alors quand cette équipe affronte des Warriors toujours invaincus (4-0) avec un Curry niveau MVP on s’assoit gentiment devant sa télévision et on regarde le feu d’artifice. Klay Thompson et James Wiseman sont toujours absents du côté des Californiens, pour Memphis c’est Dillon Brooks qui est out mais les absents ont toujours tort et même sans eux la fête risque d’être belle, surtout quand on regarde… le dernier affrontement entre les deux équipes, en mai dernier lors du play-in tournament avec un match ahurissant pour une victoire des Grizzlies 117-112 en prolongations. Les zinzins se recroisent ce soir, rendez-vous immanquable à 4h du matin.

# À SURVEILLER EGALEMENT

Deux équipes à 3 victoires pour 1 défaite et des pistoleros qui entrent en piste (KCP, Kuzma, Trae Young cherchez les intrus).

Joel Embiid qui fait du sale dans la raquette rouillée de Detroit ? Possible, mais attention au genou du meilleur pote de Ben Simmons.

Les Rockets sont trop jeunes pour aimer le Jazz, ça va faire mal.

La Joakim Noah Night pour un Bulls – Knicks, c’est criminel de rater ça.

D’ailleurs, quel choc ce Bulls – Knicks, même si ça fait très années 90.

Le Clasico du Texas fait son retour, avantage Doncic ?

_____

Du show, des émotions, et six matchs qui promettent encore de belles choses. Sieste, café, tenue de combat et on se retrouve dans quelques heures. Chauffe Marcel !