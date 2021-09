Tamika Tremaglio remplace Michele Roberts à la tête du syndicat des joueurs : objectif continuité pour la bande à C.J. McCollum

Décidément, c’est une nouvelle ère qui s’ouvre pour le syndicat des joueurs. Après le retrait de Chris Paul et l’arrivée de C.J. McCollum en tant que nouveau président, on aura également un nouveau visage pour le rôle de directeur exécutif de la NBPA. Tamika Tremaglio succèdera ainsi à Michele Roberts, qui part à la retraite à la fin de l’année.

Alors que l’ancien joueur des Spurs Malik Rose était pressenti pour prendre ce poste très courtisé, c’est finalement Tamika Tremaglio qui a été élue selon ESPN. Elle deviendra ainsi la sixième personne (à temps plein) – et la seconde femme – à occuper le poste de directeur exécutif de la NBPA. Dans ses multiples tâches, TT sera accompagnée par le nouveau président de l’asso C.J. McCollum. Le duo Tami – Cijé aura pour missions principales les négociations, d’abord du CBA avec les dirigeants de la Ligue et les propriétaires des franchises en 2023 ou 2024 (selon l’évolution des discussions), puis du prochain contrat TV qui pourrait atteindre des chiffres astronomiques et ainsi entraîner une grosse augmentation du salary cap. Alors que McCollum était le lieutenant de CP3 depuis trois ans, Tremaglio était quant à elle consultante et conseillère de la NBPA depuis 2012. Tata renforçait les pratiques commerciales de l’union et avait également joué un rôle prépondérant dans les négociations du CBA de la WNBA il y a deux ans.

« Tamika est à nos côtés depuis plusieurs années, elle nous conseillait sur les meilleures pratiques et politiques à employer pour faire de notre organisation un business qui fonctionne. Étant donné le fort leadership et les conseils que Michele Roberts nous a apportés jusqu’ici, nous recherchions un leader, avec les compétences, la vision et la crédibilité de prendre la relève et d’élever notre union encore plus haut. L’expérience de Tamika en matière de négociations collectives, gestion de personnel, création de revenus, préservation de richesses et de construction de culture mettra nos joueurs dans les meilleures conditions pour réussir. » – C.J. McCollum dans un communiqué de presse

« Je suis très reconnaissante et impatiente de servir les joueurs et contribuer positivement au rôle que va jouer la NBPA dans le futur du basket, que ce soit sur ou en dehors des parquets. » – Tamika Tremaglio

En s’engageant avec l’union des joueurs, Double T se retire de son poste de Manager Principal de la zone de Washington D.C. à Deloitte, une société de droit britannique qui fait partie des quatre réseaux de cabinets d’audit et de conseil les plus importants au monde. C’est d’ailleurs dans le cadre de ses activités à Deloitte qu’elle avait commencé à travailler avec la Ligue il y a presque dix ans. Miss Tremaglio suit d’ailleurs les traces de Michele Roberts, avocate de formation. En plus de l’été 2016 bien chargé avec le CBA, le duo Roberts – Paul avait géré la crise du COVID, mis en place la bulle de Mickey et négocié la saison à 72 matchs qui a suivi. MR laissera donc sa place à la fin de l’année pour une retraite bien méritée après sept années passées à la tête du syndic’ des joueurs.

« Tamika sera une excellente Directrice Exécutive pour la NBPA. J’ai passé beaucoup de temps à travailler avec elle ces dernières années et je sais à quel point elle tient aux joueurs et veut ce qui est le mieux pour eux, tout comme moi. J’ai hâte de prendre ma retraite et je sais que la NBPA est entre d’excellentes mains. » – Michele Roberts

Avec l’arrivée de Tamika Tremaglio, un vent de fraîcheur souffle sur l’asso des joueurs, qui garde tout de même une certaine continuité. Attention d’ailleurs aux qualités de négociatrice de Tremaglio et aux popoches des superstars qui pourraient bien déborder d’ici quelques années.

To @tltremaglio: We know firsthand that you’re a warrior!Your business acumen & finesse not only empower those around you, but they also build bridges & find pathways forward. You’re the right person at the right time & you will be instrumental to the future of sports unions! https://t.co/q4GJ5k4FQo pic.twitter.com/TQ1wqGQn3j — WNBPA (@TheWNBPA) September 23, 2021

TAMIKA L. TREMAGLIO TO SERVE AS NEXT NBPA EXECUTIVE DIRECTOR. For more information, visit: https://t.co/epnuRThW2y pic.twitter.com/KFOMFeHJX8 — NBPA (@TheNBPA) September 22, 2021

Source : ESPN, NBPA.com